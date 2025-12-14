Bóka János: A magyar kormány zéró toleranciát képvisel az antiszemitizmussal szembe

„Nehéz szavakat találni azután, hogy a zsidó újév előestéjén elkövetett manchesteri terrorcselekmény után ismét antiszemita mészárlás történt, ezúttal a hanuka előestéjén és Ausztráliában” – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, aki szerint ez a „globális intifáda”, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed.”

„Nehéz most szavakat találni” – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán arra a terrortámadásra reagálva, melyet a Hanukát ünneplők ellen követtek el Sidneyben, a tengerparton.

Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy a zsidó újév előestéjén elkövetett manchesteri terrorcselekmény után ismét antiszemita mészárlás történt, ezúttal a hanuka előestéjén és Ausztráliában.

A tárcavezető szerint az üzenet egyértelmű.

„Mindenki láthatja, aki akarja: ez a „globális intifáda”, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed”

– fogalmazott a miniszter.

„Osztozunk az elhunyt áldozatokért viselt gyászban. Reméljük a sebesült áldozatok felépülését. Kívánunk erőt és kitartást a megtámadott zsidó közösségnek. A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy

Magyarország kormánya elkötelezett a zsidó közösségek biztonsága mellett és zéró tolerancia politikát képvisel az antiszemitizmussal szemben.

A magyar és európai zsidó közösségek számíthatnak Magyarországra és a magyar kormányra – közölte Facebook-oldalán Bóka János.

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, Ismeretlen fegyveresek legalább tucatnyi embert lelőttek, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap.

A BBC beszámolója szerint az elkövetők kifejezetten a zsidó közösséget vették célba. A támadás következtében 29 embert kellett kórházba szállítani, köztük egy gyermeket is.

Kiemelt kép: Számos halálos áldozata és sebesültje is van a Sidney strandján történt terrortámadásnak (Fotó: MTI/AP/Mark Baker)