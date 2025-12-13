Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat, vesztesekből győztesek legyünk

Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott szombaton Mohácson, a háborúellenes gyűlésen szombaton, ahol több kérdésre is válaszolt. A kormányfőt Andor Éva televíziós újságíró kérdezte.

Cikkünk frissül!

Orbán Viktort első körben arról kérdezték, hogy mindenhol olyan ovációban részesül-e, mint Mohácson. A kormányfő erre azt válaszolta, „északról délre haladva egyre jobban”. A kormányfő kifejtette, a titkos ambíciója több volt, mint jól kormányozni, az emberek életét könnyebbé tenni és segíteni őket abban, hogy boldogabbá tudják tenni a saját életüket. „Arra vállalkoztam, az volt a tervem, hogy a politika eszközét fölhasználva ne csak egyszerűen jó kormányunk legyen” – mondta.

„Meg fogjuk változtatni a sorsunkat, vesztesekből győztesek leszünk, én erre szerződtem ”

– fogalmazott.

Orbán Viktor kifejtette, a 20. századot elvesztettük, területet, embert, népességet, vért, gazdaságot, lehetőséget és jövőt. Szavai szerint „ez így fog maradni egész addig, amíg mi együtt közösen ezt meg nem változtatjuk”. „Mi leszünk Közép-Európa legsikeresebb népe, és akkor ez megváltozik” – mondta. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem tesz mást, mint azokat a terveket és álmokat, amelyeket a magyarok magukkal visznek lassan száz éve megpróbálja valóra váltani.

A miniszterelnök a motivációiról szólva elmondta, a politikusok általában kerülik a kockázatot, ő azonban abban hisz, hogy fontos, hogy mindenki értse, miért csinálja azt, amit csinál. Kitért arra is, hogy a hatalomnak rengeteg definíciója van, az ő meghatározása szerint a magyar történelmi kontextusban a hatalom a közös cselekvés képességét jelenti.

„A jó politikai vezetés nem más, mint annak elérése, hogy meg legyünk győződve együtt arról, hogy itt most valami komoly dolog van, együtt meg fogjuk csinálni. Nem arról van szó, hogy a hatalom, a kormány megcsinálja, hanem arról, hogy vannak dolgok, amiről meg tudjuk egymást győzni, hogy fontosak”

– összegzett.

Orbán Viktor Mohács jelentőségéről szólva kiemelte, hogy ott fordult a magyar történelem rossz irányba. Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a politikusok általában nagyvárosokba mennek.

„De nekünk fontos üzenetünk van a vidéki magyarok számára is, a kisvárosiaknak, sőt még a falusiaknak is: hogy ők nem kevésbé fontosak (…) Ők is benne vannak az ország nagy közös történetében. Ezért igazából nem szorul magyarázatra, hogy miért jövünk Mohácsra”

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök szerint hadüzenet az orosz vagyonhoz való „hozzápiszkálás”

A befagyasztott orosz vagyon ügye és terve is szóba került, amivel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: „vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben.” „Ami történik, azzal az Európai Unióban becsukják és félrehajítják az alapító okiratokat” – közölte és hangsúlyozta: „hadüzenet” a befagyasztott orosz vagyonhoz való „hozzápiszkálás”.

Hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 2-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. Orbán Viktor hangsúlyozta, az európai vezetők azzal „etették” a saját polgáraikat évek óta, hogy Ukrajna és az ott zajló háború támogatása a végén egy fillérjükbe sem fog kerülni, most pedig be kellene vallaniuk, hogy ez nem így lesz, és nemzedékeknek kell állniuk ezeket a költségeket.

„Ki fog törni a parasztgyalázat mindenhol Európában, és akik a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni. És akkor még olcsón megúszták, hogy belesodorták egy ilyen kalandba a saját nemzetüket”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen, mellette Andor Éva, a TV2 mûsorvezetõje a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)