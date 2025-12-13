Ne rutinból induljon útnak, vasárnaptól módosulnak a menetrendek

December 14-én lép hatályba a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje. A vasúti közlekedésben főként a megszokott rend marad érvényben, miközben a Volán-járatoknál és a bérletrendszerben érdemi változások jönnek, amelyek több települést és utast érintenek.

Vasárnaptól új menetrend szerint közlekednek a MÁV-csoport járatai. A 2025/2026-os menetrend a vasúti közlekedésben elsősorban stabilitást hoz: az utasok többsége továbbra is a korábban megszokott vonatokat használhatja, bár egyes vonalakon bővül a szolgáltatási kínálat.

Jelentősebb átalakításokra a Volán-járatoknál kerül sor. Az új személyszállítási szabályozás alapján az alapellátás minden településre kiterjed, így közel ezer falu, község és város kap közvetlen kapcsolatot. A települések és járásközpontjaik között naponta három pár, míg a járásközpontok és vármegyeszékhelyek között napi két pár közvetlen járat biztosítja az utazást.

A HÉV-közlekedésben érdemi változás nincs.

A H8-as és H9-es vonal néhány esti járatát érintő kisebb módosítást leszámítva a menetrend változatlan marad.

A menetrendváltással együtt bővül a bérletkínálat is. A tarifareform eredményeként nőtt a járatok kihasználtsága, amit a kedvezmények és a vármegye- és országbérletek tettek lehetővé. Mostantól éves ország- és vármegyebérlet is vásárolható, ami egyszerűbbé teszi az utasok és a munkaadók adminisztrációját. Az új rendszer a családokat is segíti: 22 680 forintért a 14 év feletti gyermekek egész évben, az ország teljes területén utazhatnak.

A részletes változásokról a MÁV-csoport honlapján érhető el további információ.

Kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás