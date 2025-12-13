Menczer Tamás: Addig tudunk kimaradni a háborúból, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök

Menczer Tamás szombaton, a mohácsi háborúellenes gyűlés előtt hívta fel a figyelmet Mark Rutte, a NATO főtitkárának világháborúval fenyegető kijelentéseinek súlyára. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: Magyarország csak egyetlen módon maradhat ki a háborúból.

„Mark Rutte, NATO-főtitkár két nappal ezelőtt háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen. Csak úgy, mint von der Leyen” – mondta Menczer Tamás, majd felidézte, nagyapja hogyan élte meg a második világháború borzalmait. A NATO főtitkára szerint ugyanis olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a a dédanyáink, dédapáink éltek át.

„Emlékszem nagyapám elbeszéléseire arról, hogy a front ott vonult Baranya megyében, ahol ők laktak, iszonyatos szenvedéseken mentek át, iszonyatos dolgokat kellett átélniük, mi ezt nem akarjuk, de csak addig tudunk kimaradni a háborúból, ameddig Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezeti az országot, ezért jöttünk ma ide Mohácsra”

– jelentette ki.

Mark Rutte még december 11-én, egy németországi fórumon felszólalva állította azt, hogy „Oroszország visszahozta a háborút Európába”, majd ismét arra szólította fel a NATO-országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, ugyanis érvelése szerint Ukrajna biztonsága szükséges a szövetség biztonságához.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)