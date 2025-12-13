„Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal” – Orbán Viktor reagált a Szőlő utcai eseményekre

A miniszterelnök közölte, hogy a Szőlő utcai intézmény speciális hely, ahol bűncselekményeket elkövető fiatalkorúakat helyeznek el, többségük súlyos ügyek – akár emberölés – miatt került oda.

Megfogalmazása szerint az intézmény „tulajdonképpen az a börtönnek egy fajtája”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mindenkit felzaklatott az eset, hiszen „egy nagyon nehéz közegben egy nehéz szituációt egy fogvatartó úgy oldott meg, ami elfogadhatatlan. Sőt, bűncselekményt valósított meg”.

„Itt nem lehet mellébeszélni. Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni, ahogy ez a fogvatartó bánt a fogvatartottal. Ez elfogadhatatlan, nincs mese”

– fogalmazott.

Orbán Viktor megerősítette, hogy Magyarországon összesen öt ilyen intézmény működik, amelyek élére az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter. Indoklása szerint az intézmények felügyeletét át kellett helyezni a szociális igazgatásból a büntetés-végrehajtás területére, mivel ott rendelkezésre áll a szükséges tapasztalat az ilyen jellegű intézmények működtetéséhez. Hangsúlyozta: azt várja az intézkedéstől, hogy a rendőrök rendet teremtenek.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)