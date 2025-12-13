Magyar Péter anyagi és erkölcsi jóvátételt ígért a gyermekvédelem áldozatainak

A Szőlő utcai botrány miatt tartott tüntetést a Tisza Párt Budapesten. A Deák térről a Budai várba vonultak, ahol Magyar Péter anyagi és erkölcsi jóvátételt ígért a gyermekvédelem minden áldozatának, és lemondásra szólította fel a kormányt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szőlő utcai intézmény nem árvaház, hanem javítóintézet. De, ahogy mondta, ettől függetlenül a bűncselekményt elkövető fiatalkorúakkal szemben sem szabad törvénytelenül fellépni – hangzott el az M1 híradójában.

A budapesti Deák térre hívta demonstrálni szimpatizánsait Magyar Péter. A résztvevőktől előzetesen azt kérték, hogy plüssállatokat és fáklyákat is vigyenek. Fél óra késéssel végül elindultak. A menet elején Magyar Péter mellett ott volt Bódis Kriszta, a Párt budapesti választókerületi jelöltje, és Borbély Alexandra színművész is.

A résztvevők a Deák térről a Lánchídon keresztül át jutottak el a Clark Ádám térre, onnan pedig a várba, a Karmelita kolostorhoz. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője kjözösségi oldalán kínos kudarcnak nevezte a megmozdulást, szerinte ez volt a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten.

A Tisza Párt elnöke azt mondta nem politikusként, hanem apaként vesz részt a demonstráción:

„tudniuk kell a magára hagyott gyermekeknek ott bent, hogy mi itt kint harcolni fogunk értük, hogy már most van kinek szóljanak, van aki odafigyel rájuk.”

„A legutolsó, aki a gyermekvédelemről beszélhet, az Magyar Péter, aki a saját gyerekeit nevelőintézettel, az anyjukat pedig börtönnel fenyegette” – emlékeztetett a tüntetés kapcsán az Ellenpont. Magyar Péter agresszív viselkedéséről korábban Varga Judit beszélt részletesen a Hajdú Péternek adott interjújában, ahol emondta, hogy a Tisza Párt vezetője egyszer terhesen az ajtónak lökte.



A Fidesz frakcióvezetője Mohácsról, a kormány békepárti országjárásáról üzent Magyar Péternek. Kocsis Máté Márki-Zay Péterhez hasonlította a Tisza Párt elnökét: „most mondta a miniszterelnök, hogy te olyan vagy, mint a Márki-Zay Péter, azzal a különbséggel, hogy ő legalább csinált valamit polgármesterként a helyiekért.”

A 2022-es baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje még 2019-ben, egy rádióinterjúban beszélt a gyereknevelési nézeteiről. Márki-Zay Péter akkor azt fejtegette: szerinte elfogadható a gyerekek testi fenyítése, és erre a kanadai szabályozást hozta példának. Úgy fogalmazott: „a gyermeket semmilyen külsérelmi nyom nem érheti, nem lehet a fején ütni, nem maradhat nyoma, csak nyitott kézfejjel, nagyon pontosan, korrekten le van szabályozva, hogyan lehet fenyíteni a gyereket.”

De még 2021-ben is arról nyilatkozott a Partizánban, hogy amikor dühös volt, saját gyermekeit is megpofozta.



Magyar Péter és Márki-Zay Péter tavaly áprilisban, az EP választás kampányidőszakában találkozott egymással először. Idén augusztusban pedig Hódmezővásárhelyen fogott kezet a két politikus.

Márki-Zay Péter nemrég az ATV műsorában közölte, hogy minden körülmények között támogatja Magyar Pétert.

Az M1 48 perc című műsorában pedig egyenesen azt mondta: szobrot állítana neki.



Menczer Tamás szerint a szőlő utcai intézmény esetében nem egy gyermekotthonról vagy árvaházról van szó. Ettől függetlenül a bűncselekményt elkövető fiatalkorúakkal szemben sem szabad törvénytelenül fellépni.

„Nehéz világ, azok miatt is, akik oda bekerülnek súlyos bűncselekmények miatt, itt nem könnyed lányregényekről van szó, vagy ilyen könnyed figurákról. És mint az esetek mutatják, sajnálatos módon azok miatt is, akiknek a gondjaira bízták őket. Én még egyszer mondom, aki törvénytelenséget követett el, akár ezen, akár azon az oldalon, az kapja meg a büntetését” – jelentette ki Menczer Tamás.

Magyar Péter anyagi és erkölcsi jóvátételt ígért a gyermekvédelem minden áldozatának

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt által szervezett gyermekvédelmi tüntetésen a budai Várban 2025. december 13-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)