Kocsis Máté Mohácson: A választások tétje a háborúba való belesodródás

„A választások tétje a háborúba való belesodródás és a háború finanszírozása” – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.

A NATO főtitkára már arról beszél, hogy fel kell készülnünk a további eszkalációra, egy akkora háborúra, amit a nagyszüleink, dédszüleink vívtak. Egy konfliktusra, ami minden otthonba, minden munkahelyre eljut, amiben pusztítás, tömeges mozgósítás és milliók kitelepítése lehetséges – emelte ki Kocsis Máté.

„A 2026-os választás az utolsó lehetőség a magyarok számára, hogy elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében, mert Európa 2030-as céldátummal háborúra készül” – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

A Tisza Párt eközben 1300 milliárdos elvonásról beszél, ami megegyezik azzal az összeggel, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól kért Ukrajna támogatására. De Magyarország maga akar dönteni arról, hogy finanszíroz-e egy háborút – tette hozzá.

„Meg kell védeni az elmúlt 15 év polgári kormányzásának eredményeit. Akkor jár jól mindenki, ha mi kormányzunk ”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)