Halálos tűz volt Szegeden és Zagyvarékason is

Halálos tűz volt péntek este Zagyvarékason és szombat reggel Szegeden – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

A közlemény szerint péntek este kigyulladt egy családi ház a zagyvarékasi Nefelejcs utcában; a hetven négyzetméteres vályogház hat négyzetméteres konyhájában csaptak fel a lángok. A konyha teljes terjedelmében égett, a lángok a ház tetejének egy részére is átterjedtek – tették hozzá.

Az ingatlan idős lakóját a szomszédok a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.

A tűzoltók négy járművel vonultak a helyszínre és negyedóra alatt megfékezték a lángokat, átvizsgálták, majd átszellőztették a házat; a másik lakó átmenetileg rokonokhoz költözött.

A tűz feltehetőleg a sütőben felejtett étel miatt keletkezett, azonban a pontos keletkezési körülményeket a katasztrófavédelem által lefolytatott tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni

– írták.

Szegedi tragédia

Szombat reggel a szegedi Zombori utcában is kigyulladt egy családi ház: a száz négyzetméteres épület nappalijában keletkezett a tűz, bútorok égtek.

A tűzoltók egy idős nőt kivittek az épületből, azonban a nő halálos füstmérgezést szenvedett. A sűrű füst miatt három macska is elpusztult.

A tűzoltók a lángokat néhány perc alatt megfékezték, majd átszellőztették az épületet.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő tüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)