Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is csatlakozott a közmédia Jónak lenni jó! kampányához

Az első magyar kutatóűrhajós, Farkas Bertalan is csatlakozott a közmédia idei gyűjtéséhez, a Szojuz–36 makettjét ajánlotta fel a Jónak lenni jó!-nak. Közben átlépte a 135 millió forintot a felajánlott adományok összege. Az adományvonal jelenleg is él, egy-egy hívás vagy sms 500 forintos segítséget jelent a kárpátaljai gyerekeknek – hangzott el az M1 Híradójában.

„Jó estét kívánok kedves magyar televíziónézők! Mindenkit szeretettel köszöntünk a Szaljut–6 űrállomás fedélzetéről” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a televízió nézőit Farkas Bertalan a világűrből. Társával, Valerij Kubaszovval 1980. május 26-án este indultak a világűrbe a Szojuz–36 fedélzetén. Az első magyar űrhajós 8 napot töltött a világűrben, ezalatt 54 kísérletet hajtott végre.

A magyar asztronauta életében fontos szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás. Minden évben támogatja a közmédia karitatív kampányát.

Idén az őt 45 évvel ezelőtt a világűrbe repítő Szojuz–36 makettjével csatlakozik a Jónak lenni jóhoz!

„Nagyon sok ukrán ismerősöm, barátom van. Úgy gondolom, hogy ez a mostani mellettük való kiállás ez egy fantasztikusan szép dolog. Ez egy érhető, okos elképzelés volt, amikor ezt kitalálták a szervezők, hogy segítsünk ezeknek a gyerekeknek” – mondta az első magyar űrhajós.

Balla Zoltán, a Magyar Űrtevékenységet Támogató Egyesület alelnöke Farkas Bertalannal együtt segíti az MTVA kampányát. A Szojuz–36 rakéta mellett felajánlják a Kapu Tibort az űrbe juttató Falcon 9 hordozórakéta kicsinyített mását, valamint a Szojuz TMA–10 szállítóűrhajó makettjét, amilyennel Charles Simonyi, az első magyar űrturista utazott a világűrbe.

„Mindhárom rakéta dedikálásra került a használója és úgymond az utasa részéről. Ugye a Farkas Bertalan, mint első magyar űrhajósunk, ugye Kapu Tibor és a Charles Simonyi által. Én erre már tudatosan a nyáron készültem és nyáron egy BME-s rendezvényen dedikáltattam” – mondta az alelnök.

A közmédia jótékonysági kampánya idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja.

A gyűjtés célja, hogy a befolyt pénzből egy menedékotthont alakítsanak ki a kiszolgáltatott helyzetben lévő anyáknak. A gyűjtés már átlépte a 135 millió forintot. A 1358-as szám hívásával, illetve szöveges üzenet küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt. A Jónak lenni jó! internetes oldalán a fix áras tárgyakat lehet megvásárolni, míg az ismert emberek felajánlásaira a december 21-ei egész napos műsorfolyamban lehet licitálni.

Kiemelt kép: Farkas Bertalan (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)