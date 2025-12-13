„Ez már nem játék, ez háborúról és sorozásról szól” – mondta a miniszterelnöki főtanácsadó Mohácson

A mohácsi háborúellenes gyűlésen Szabó Zsófi Kárpátaljáról kérdezte Szili Katalint, aki nemrég személyesen is járt a térségben. A miniszterelnöki főtanácsadó felidézte: alig telt el harminc év a délszláv háború óta, amikor még Magyarországon, Mohácson is hallani lehetett az ágyúk hangját.

Elmondása szerint mélyen megrendítette kárpátaljai látogatása, különösen Sebestyén József története, valamint az a sok hasonló sors, amellyel ott szembesült. Úgy véli, az Európai Uniónak egyértelműen a béke pártjára kellene állnia, hiszen nemcsak a kárpátaljai magyarság szenvedése fájó, hanem az is, hogy sok helyen az emberi méltóságot is semmibe veszik. Értetlenségét fejezte ki amiatt is, hogy egyesek soron kívüli uniós tagságról beszélnek, hangsúlyozva: a béke melletti kiállás kulcsfontosságú.

„Ez már nem játék, ez háborúról és sorozásról szól”

– fogalmazott.

A közelgő karácsony kapcsán hozzátette, fontos lenne, hogy az advent valóban az elcsendesedésről szóljon, és elhallgassanak a fegyverek.

A Magyar Nemzet által összefoglalt színpadi pódiumbeszélgetésen Szili Katalin mellett, Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rátgéber László kosárlabdaedző és Rudán Joe zenész is részt vett.

Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes elmondta, szerinte a konzervatív értékek, a hit, a becsület és a szeretet megőrzése elengedhetetlen, mert ezek segítenek abban, hogy az ember megőrizze józan gondolkodását. Felidézte, hogy emlékszik arra, milyen megilletődve hallgatták a háború zajait, és arra is, hogy a délszláv háború idején a családja szétszóródott. Bár egy idő után az ember hozzászokik a hangokhoz, a félelem szerinte mindenki szívében ott maradt.

Rátgéber László kosárlaba-mesteredző is visszaemlékezett újvidéki fiatalkorára, amikor a Mecsek felől már hallatszottak a fegyverek hangjai, náluk pedig megérkezett a behívó, mégis úgy érezték, „sem az, sem ez, nem a mi háborúnk”. Köszönetet mondott Mohácsnak is, amiért annak idején befogadta a háború elől menekülő magyarokat.

Rudán Joe rockénekes kiemelte, hogy ebben az időszakban kezdett el igazán a háborúellenes rockzenére figyelni. „Mindig is ilyen beállítottságú voltam, noha kaptam hideget-meleget a védd meg a határt című dallal, úgy éreztük, ez az, amivel mi kiállhatunk az igazunkért és azóta sem változott a véleményünk, a miniszterelnöknek pedig köszönöm, hogy megvédhetjük a határainkat” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó és Rudán Joe rockénekes a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)