Takács Péter: A Tisza el akarja venni az ingyenes orvosi ellátást a felnőttektől és a gyermekektől is

A Tisza Párt kiszivárgott baloldali megszorítócsomagjára, különösen az ingyenes orvosi ellátás megszüntetésére irányuló tervekre hívta fel a figyelmet az egészségügyi államtitkár. Magyar Péter pártjának megszorításait megdöbbenéssel fogadják az emberek – hangsúlyozta Takács Péter.

„Sokfelé járok az országban, rengeteg emberrel találkozom és az aggodalmaikat szeretném most megosztani. Napvilágra került ugyanis a Tisza megszorítócsomagja. Ennek van egy vaskos egészségügyi része, amit az emberek most már kezdenek megismerni, és aggodalommal tölti el őket. Legfelháborítóbbnak talán azt tartják, hogy a Tisza megszüntetné a társadalombiztosítást, külföldi biztosítók kezére játszaná az egészségügyet, és elvenné az ingyenes orvosi ellátást nemcsak a felnőttektől, hanem a gyerekektől is” – hangsúlyozta a Belügyminisztérium észségügyért felelős államtitkára.

Takács Péter kiemelte: „Igen, jól hallották, ez a kétszínű nagy gyermekvédő elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást a magyar családoktól. A szülők fizethetnék a kötelezőt a gyerek után is.

A megszorítócsomagjuk lényege, hogy a társadalom biztosítása jelenlegi formájában megszűnne, az életmentésre korlátozó sürgősségi beavatkozásokon kívül gyakorlatilag mindenért fizetni kéne, kiegészítő biztosítási csomagokat kéne kötni a külföldi tulajdonú profitorientált magánbiztosítóknál. Akinek nincs pénze drága kiegészítő biztosítócsomagra, az silányabb egészségügyi ellátáshoz jut.

Természetesen ez a legnagyobb terhet pont azokra rója, akiknek vagy rosszabbak az anyagi életkörülményei, vagy krónikus betegséggel élnek együtt. Idősebbek, cukorbetegek, magas vérnyomásosak. Nekik extra díjakat kéne fizetni a profitorientált külföldi magánbiztosítóknak. És ha erre nincsen pénzük, és nincs ilyen kiegészítő biztosításuk, akkor minden egyes orvosi ellátásért fizetniük kéne” – fogalmazott Takács Péter.

Hozzátette: „Ez felháborító, az emberek ettől elhatárolódnak, ugyanakkor a Tisza egy kétségbeesett tagadásban van, de az emberek már nem hisznek nekik, hiszen magyarok láttak már ilyet. Emlékszünk arra, amikor Gyurcsány Ferenc néhány héttel a választások előtt ugyanígy tagadta, hogy vizitdíj bevezetésére készülnek? Aztán mi lett belőle? Vizitdíj lett meg kórházi napidíj lett.”

„A baloldal akkor azt a csomagot is oda akarta kifuttatni, ahova most a Tisza készül. Az egészségügyi rendszer teljes privatizációjára készültek. Ezt 2008-ban egy népszavazással sikerült megakadályozni. Ha nem szeretnénk, hogy a Tisza ezt a megszorítócsomagot életbe léptesse, akkor tiltakozzunk, lépjünk fel ellene. Elég egy rossz döntés, és minden szörnyűség, ami ebben a megszorító csomagban le van írva, az valósággá válhat. Ne hagyjuk!”

– emelte ki az egészségügyért felelős államtitkár.

Kiemelt kép: Takács Péter (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)