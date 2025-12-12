Szürke pokol a pénteki napon: ónos eső, köd és pára

Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat, illetve északkeleten kevés helyen eső sem kizárt – írja a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet, késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az ország nagyobb részén tartósan borult, párás, helyenként ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat, illetve északkeleten kevés helyen eső sem kizárt. Azonban a nyugati határvidéken és északkeleten szakadozhat a felhőzet, és egyes körzetekben átmenetileg kisüthet a nap.

Forrás: HungaroMet

Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de északkeleten néhol megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de ahol kisüt a nap, ott 10 fok is lehet. Késő este -1 és +7 fok közötti értékeket mérhetünk.

Forrás: HungaroMet

Romlanak a látási viszonyok, hajnalra országszerte borult, párás, több helyen ködös idő várható, néhol zúzmarás köd is képződhet.

Forrás: HungaroMet

Szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)