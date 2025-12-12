Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Gyermekvédelem helyett ellenzékvédelem: politikai haszonszerzés az, amit Magyar Péter csinál a Szőlő utca kapcsán. Ukrajnát már 2027-ben felvenné az EU-ba Brüsszel, Amerika végzetes ítéletet mondott Európáról, Ursula von der Leyent még sose alázták meg így – derül ki a Mesterterv legfrissebb adásából.

Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, a Magyar Nemzet főmunkatársa elemezték a hét legfontosabb politikai eseményeit a Mesterterv című podcast legutóbbi adásában.

A beszélgetés központjában a Szőlő utca ügye állt,

mivel előkerült egy tíz évvel ezelőtti felvétel, amelyen az intézmény egykori igazgatója látható, miközben bántalmaz egy fogvatartottat. A történet nyomán Magyar Péter tüntetést szervez a Karmelita elé, a politikai vita pedig új lendületet kapott. Az ügy kapcsán a műsor vendégei többek között arra keresték a választ, hogy milyen hatással lehet mindez a kampány dinamikájára, illetve hogyan reagál a hatóság a történtekre.

A kormányellenes oldalt Dobrev Klára és Juhász Péter képviseli, akik a politikai kommunikációban kulcsszerepet vállalnak. A Mesterterv bemutatta Juhász Péter pályafutását és korábbi botrányait, valamint azt, hogy a Bajnai-kör továbbra is aktívan részt vesz az ellenzéki stratégiában.

A műsor kitért a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagjára és a baloldali szakértők nyilatkozataira is,

amelyek a nyugdíjak, az adórendszer és a többkulcsos szja témáit érintették. Összevetették a kormány intézkedéseit a baloldal tervezett programjával.

Az adás nemzetközi témákat is érintett,

terítékre került az ukrán válság, a közelgő uniós csúcs és az amerikai nemzetbiztonsági stratégia hatásai Magyarországra.

Elemezték azt is, hogy Brüsszel milyen módon próbálja előkészíteni Ukrajna uniós csatlakozását, illetve milyen nyomás éri Magyarországot a vétó fenntartása miatt. Szóba került az orosz vagyon befagyasztása és Ukrajna finanszírozása is.

