Menczer Tamás: Az őrület fokozódik

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban Mark Rutte, a NATO főtitkára szavait idézte, aki azt mondta, „olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el”.
„A veszély egyre nagyobb.
Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk”
– hangsúlyozta a politikus.
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tartott Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)