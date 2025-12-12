Menczer Tamás: Az őrület fokozódik

„Az őrület fokozódik. A NATO főtitkára gyakorlatilag háborúba szólította egész Európát Oroszország ellen, pont mint Von der Leyen” – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója pénteken a Facebookon.

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban Mark Rutte, a NATO főtitkára szavait idézte, aki azt mondta, „olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyapáink szenvedtek el”. „A veszély egyre nagyobb. Mi nemet mondunk a háborúra, Trump és a béke mellett állunk” – hangsúlyozta a politikus. Kapcsolódó tartalom Donald Trump: Zelenszkijt leszámítva mindenkinek tetszett a béketervem, még a saját embereinek is A tervezetnek négy vagy öt különböző része van. Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tartott Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)