Megjelent a mutáns szuperinfluenza vírus Magyarországon: még az oltás is csak részben véd ellene

Új mutáns influenzatörzs, a H3N2 K alcsoport jelent meg Magyarországon – közölte Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos a WEBBeteg portálon. A vírus lehetséges terjedésére már napokkal korábban is figyelmeztettek a szakértők. Az új variáns ellen még az oltás is csak részben nyújt védettséget – azonban a jó hír, hogy a súlyosabb betegségek elkerülésében a vakcina segíthet.

Mint írtuk, a vírus miatt Nagy-Britanniában már iskolákat kellett bezárni a napokban, a kórházak pedig túlterheltséget jelentettek. Rusvai Miklós virológus a hét elején azt mondta: a mutáns vírus szinte biztosan meg fog jelenni nálunk is.

A WEBBeteg háziorvos szerzője szerint ez mostanra meg is történt. Mint a cikkben emlékeztettek, az influenzának A és B típusa is van, és ezek közül előbbinek a domináns törzsei a H1N1 és a H3N2. Hozzátették, hogy az influenzánál egy gyorsan mutálódó vírusról van szó, és ez történt az utóbbi törzs esetében is:

a H3N2 K variáns olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek révén nagyrészt képes megkerülni a jelenlegi influenzavakcina által nyújtott immunitást.

Ez az alcsoport gyorsan terjed több országban is, és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) külön kockázatelemzést adott ki róla, „mivel jelentős antigénmódosulást mutat, és korlátozott az egyezése az idei influenzaoltással: a jelenlegi vakcinák tehát csak részben védenek ellene” – írta a portál.

Emlékeztettek arra, hogy a típust először Először júniusban észlelték Európában, vagyis – sajnos – azután, hogy a kutatók már kiválasztották az idei influenzaoltásban szereplő specifikus törzseket. „Valószínűsíthető, hogy az idei vakcina által nyújtott immunitás nem ismeri fel ezt a H3N2 K alcsoportú vírust” – fogalmaztak a cikkben.

Mégis érdemes felvenni az influenzaoltást, mert a súlyosabb betegségek ellen segít

A szerző ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy:

„Mégis érdemes oltakozni, mert az oltás a súlyos betegségtől általában véd, keresztimmunitás és celluláris immunválasz által.”

„ A H3N2-t általában minden korosztályban súlyosabb lefolyásúnak tekintik, de különösen az idősek és a kisgyermekek körében” – jegyezte meg, miközben arról is írt, hogy Magyarországon a szokásosnál korábban robbant be a járvány, és egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz, a legtöbben a gyerekek közül betegek.

„A pozitív teszteredmények és a kórházi kezelések száma is emelkedik. A hazai szennyvízadatok is alátámasztják a vírus keringését: Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége”

– tette hozzá a cikk szerzője.

Kiknek kell legfőképpen vigyáznia, és milyen tüneteket okoz a vírus?

Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus által különösen veszélyeztetettek:

a 65 év felettiek;

az 5 év alatti gyermekek;

a krónikus betegek (szív-, tüdő-, anyagcsere-betegség);

az immunhiányos állapottal élők;

a várandósok;

az idősek otthonában, bentlakásos intézményekben élők.

Ami a panaszokat illeti, az orvosok szerint a tünetek jelentkezése hirtelen történik meg – a páciensek szerint ez olyan érzés „mintha kamion ütné el” az embert. A tipikus panaszok az alábbiak:

magas láz;

hidegrázás;

izomfájdalom;

fejfájás;

torokfájás;

köhögés;

orrfolyás/orrdugulás;

és hányás, hasmenés is előfordulhat.

Jó hír azonban, hogy az eddigi esetek alapján extrém súlyosságot nem lehet látni a betegségek intenzitásában – azt viszont igen, hogy a H3N2 K nagyon gyorsan képes terjedni.

A cikk végén a szerző még egyszer összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat: „A H3N2 K alcsoportja egy gyorsan terjedő, új influenza A-variáns. A jelenlegi oltás nem tartalmazza, és gyengén ismeri fel, ezért a fertőzés elleni védettség csökkent. Ugyanakkor jelentős védelem várható az oltástól a súlyos szövődmények ellen. A legnagyobb kockázat a 65 év felettieket, krónikus betegeket, immunhiányosokat, várandósokat és kisgyermekeket érinti. A gyógyításban az antivirális kezelés lehetséges szerepe megnőtt. A lakosság H3N2 elleni immunitása alacsonyabb, ezért nagyobb szezonális hullám is lehetséges. Bár a betegség súlyossága eddig nem tűnik extrémnek, de sokan egyszerre betegedhetnek meg a gyors terjedés miatt.”

Kiemelt kép: Influenza elleni védõoltást ad be egy egészségügyi dolgozó egy XV. kerületi orvosi rendelõben 2020. január 9-én. MTI/Kovács Tamás.