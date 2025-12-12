Mandiner: A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-egyetem kutatója áll Magyar Péterék „eltitkolt atombombája” mögött

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-egyetem egykori kutatója készítette többek között azt a Magyar Péter által óriási botránynak titulált gyermekvédelmi jelentést, amelyet pénteken tett közzé a Tisza Párt a saját honlapján.

Nagyon rejtélyesnek akart tűnni a Tisza Párt a hozzájuk „kiszivárogtatott” gyermekvédelmis kutatással, ám mégsem tudták eltitkolni, kik állnak a dokumentum mögött – derül ki a Mandiner cikkéből, amely rámutat, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Közép-európai Egyetem egyik korábbi kutatója készítette többek között azt a jelentést, amelyet a Tisza Párt óriási durranásnak szánt. A dokumentum szerzőit megpróbálták ugyan kitakarni, ám ez olyan gyengén sikerült, hogy bárki könnyen kiderítheti a neveket.

A dokumentumot áttekintő portál kiemelte, hogy hat név válik láthatóvá a technikai hozzáértést nem igénylő kattintgatás és másolás után, mindegyikük szociológusként dolgozik, közülük két embert emeltek ki, Sebhelyi Viktóriát és Kuslits Gábort.

Sebhelyi Viktória 2013 és 2015 között a Soros-egyetemen volt kutató,

a gyermekkereskedelmet térképezte fel a szexuális kizsákmányolástól a koldulásra kényszerítésig.

Kuslits Gábor az egykori szociális gondozó pedig szeptemberben robbantotta ki az elhíresült álhírbotrányt, a Zsóti bácsi-ügyet. Kuslits súlyos állításokat fogalmazott meg a Válasz Online-nak adott interjújában – amelyet több baloldali portál is forráskritika nélkül vett át.

A Mandiner kiemelte, hogy

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést ellene.

Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint

alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták,

majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.

Hiába beszélt az interjúban eltussolásokról,

soha nem tett az általa említett ügyekben semmilyen jelzést vagy panaszt, holott erre törvény kötelezte volna.

Ezekre az állításokra repült rá aztán az a Káncz Csaba, aki többek között egy brit titkosszolgálati fedőcéggel állt szerződésben. Káncz azt az álhírt kezdte el terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben erre úgy reagált: „elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette”.

Az ügy hamar elhalt, miután kiderült, hogy álhírről van szó, de a héten megjelent videók farvizén viszont újra beindulhatott a Tisza-Kuslits tengely, hiszen az az ember áll a most szenzációként lobogtatott, állítólag eltitkolt dokumentum mögött, akiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megjegyezte, hogy

egy sértett ember vádaskodásáról van szó, aki elbocsátása miatt akart bosszút állni.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke EP-képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)