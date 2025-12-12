Immár hivatalos: megjelent a Magyar Közlönyben a kormány új energetikai programjáról szóló határozat

Megjelent a kormány új energiatárolási programjáról szóló határozat a Magyar Közlönyben – írja az Index.

A 2025. december 11-ei keltezésű közlönyben megjelent határozat értelmében az állam legfeljebb 2,5 millió forintos értékben a napelemek vételárának egy részét átvállalja a lakosságtól. Az intézkedés célja a családok rezsiköltségének csökkentése, valamint a zöldenergia nagyobb fokú felhasználásának és tárolásának elősegítése. A program és a pályázat kidolgozása az energiaügyi miniszter és a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítéséért felelős kormánybiztos feladata lesz – írja az Index.

A portál emlékeztet, a programot Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán, ezzel kapcsolatban kifejtette: azoknak akarnak ezzel lehetőséget adni, akiknek vagy már van napelemük, és az elektromos áramot termel, vagy akarják, hogy legyen ilyen napelemük, és majd termelni fog. „Ha ilyened van, képes vagy arra, hogy elraktározd a napelem által megtermelt energiát, és akkor is fel tudd használni, amikor már éppen nem süt a nap, és a napelem nem termel.”

„Vagyis, leegyszerűsítve, valójában egy rezsicsökkentési program.”

„Amit az állam segíteni tud, és amit ajánl, az az, hogy mi vállaljuk, hogy a vételárból 2,5 millió forintot támogatásként odaadunk, a hiányzó összeget önerőként neked kell előállítanod” – húzta alá Orbán Viktor.

A szükséges feltételek biztosítása értelmében Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Czepek Gábor villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért felelős kormánybiztos feladata lesz, hogy a program részleteit január 15-ig, a pályázat megnyitását február elsejéig dolgozza ki – tette hozzá az Index. Kiemelték: az elbíráláskor előnyt élvez, aki az éves szaldó elszámolásból már kiesett, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030-ig kieső felhasználó,

valamint az 5 ezer fő alatti vidéki településen élő fogyasztó.

Két nappal ezelőtt tett bejelentést Czepek Gábor, Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára arról, hogy a nemzeti kormány február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez. Az államtitkár akkor elmondta,

a programhoz mindenki kérhet állami hozzájárulást, akinek van napeleme, vagy telepíteni tervez.

Rámutatott: Magyarországon 2010 óta napelem-forradalom zajlott le a patrióta zöldátállás jegyében. Akkor háromszáznál kevesebb naperőmű üzemelt hazánkban, ma 320 ezernél is több termel zöldenergiát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)