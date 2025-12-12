Fővárosi bérmegállapodásról számolt be Karácsony Gergely

Megszületett a bérmegállapodás a budapesti cégek dolgozóit képviselő szakszervezetekkel – közölte a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán. Karácsony Gergely tájékoztatása szerint jövő évben átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés.

Karácsony Gergely azt írta: a megállapodás végrehajtása már csak két dolgon múlik; az egyik, hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel az Önkormányzat szerint nekik „tartozik”. A másik, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

A jövő évben átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a „Budapest-családban”, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6 százalékos inflációval számolva.

„Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százalékát fizetik ki. A főváros intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése”

– közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely kiemelte: „Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost.”

„A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az ‘adósságát’ Budapestnek”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Lakatos Péter)