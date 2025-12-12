Az ünnepek alatt előforduló fogyasztóvédelmi kockázatokra figyelmeztetett a minisztérium

„A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő. Ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk, hogy a karácsony és az azt követő napok ne a félresikerült ajándékok okozta kellemetlenségekről, hanem az ünnep meghittségéről és valódi értékeiről szóljanak” – írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hangsúlyozva, hogy a szakmai irányításuk alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal közösen az ünnepi időszakban is mindent megtesznek a családok védelme érdekében.

Mint hangsúlyozták, az NGM és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nem csak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni.

Kitérnek arra is, hogy az ajándékozás során előfordul, hogy a választott meglepetés végül mégsem bizonyul tökéletesnek. Ilyenkor sokan szeretnék a terméket kicserélni, azonban fontos tudni, hogy a jogszabályok nem minden esetben biztosítanak erre lehetőséget.

Személyes vásárlás esetén – ha nem hibás a termék – a csere vagy a vételár visszatérítése a kereskedő jóindulatán múlik, ezért célszerű a vásárlás előtt tájékozódni a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A termék hibája esetén ugyanakkor számos előírás védi a fogyasztókat. Kötelező jótállás alá eső, 10 ezer forintot elérő eladási árú új, tartós fogyasztási cikkek (például háztartási készülékek) esetén ugyanis 3 munkanapon belül kötelező a meghibásodott árucikket cserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Továbbá 3 munkanap elteltével is jogunk van – a termék árától függő időtartamon belül, de minimum 2 évig – a termék kijavítására, kicserélésre, ha pedig erre nincs lehetőség, a vételár visszatérítését is kérhetjük. De jótállás hiányában is kérhetjük a javítást vagy a cserét szavatosság alapján, ha a megvásárolt ajándék hibás – tájékoztatott az NGM.

Az online vásárlások esetében, mivel az interneten kiválasztott terméket nem tudjuk kézbe venni vagy felpróbálni, a jogalkotó 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosít a fogyasztóknak. Ez azonban nem minden termékre vonatkozik, egyedileg készített ajándékok, higiéniai eszközök vagy például bizonyos elektronikai termékek (kibontott CD vagy DVD) esetében az elállási jog nem gyakorolható – emelte ki az NGM.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

az internetes vásárlások kényelmesek, azonban kockázatokat is rejthetnek. Ezért különösen fontos, hogy olyan webáruházból rendeljünk, amely valódi, könnyen elérhető cégadatokkal rendelkezik, és oldalán megtalálhatók az Általános Szerződési Feltételek, az adatkezelési tájékoztató, valamint a teljes körű termékinformációk. Az ismeretlen, közösségi médiában hirdető kereskedők esetében érdemes fokozott óvatossággal eljárni. A későbbi bizonyíthatóság érdekében célszerű a vásárlási feltételeket, termékleírásokat vagy a megrendelés összesítőjét elmenteni. Ha nem ismerjük a kereskedőt, biztonságosabb lehet az utánvétes fizetés választása az előre utalás helyett.

A karácsonyt megelőző hetekben a futárszolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoznak, így előfordulhat, hogy egyes csomagok késve érkeznek meg. Ilyen helyzetekben az eladó felelőssége a probléma tisztázása és indokolt esetben a vételár visszatérítése, ugyanakkor alaposan gondoljuk át, érdemes-e pár héttel karácsony előtt külföldről rendelni. A fizetés során javasolt elkerülni a gyanús linkeket, ismeretlen fizetési felületeket, és kizárólag biztonságos, titkosított rendszerben megadni a bankkártya adatokat. Arra is érdemes figyelni, hogy az online kosárban olykor automatikusan bejelölt kiegészítő szolgáltatások (például extra biztosítás vagy gyorsított szállítás) jelenhetnek meg, amelyek plusz költséggel járhatnak.

Az ünnepi időszakban külön figyelmet érdemelnek az ajándékkártyák és utalványok felhasználási feltételei, valamint lejárati ideje, továbbá a gyermekjátékok biztonsága. Hogy az ajándékozás valóban örömforrás legyen, és ne járjon kellemetlen meglepetésekkel, a CE-jelölés megléte is elengedhetetlen, ugyanis csak az ilyen jelöléssel forgalmazott termék felel meg az uniós szabályokban meghatározott termékbiztonsági követelményeknek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a családok védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, hogy az ünnepek valóban békésen, biztonságban és meghitt hangulatban teljenek

– hangsúlyozta az NGM.

Kiemelt kép: A Szent István téri Advent Bazilika karácsonyi vásár (Fotó: MTI/Mohai Balázs)