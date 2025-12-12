A tiszafürediek Ottónak, míg mások Sandokannak neveznék el a drograzzián talált kistigrist

A hirado.hu elsők között számolt be arról, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert ötleteket várt a nyilvánosságtól, hogyan nevezzék el a tiszafüredi drograzzia során talált kistigrist.
Az intézmény friss bejegyzéséből kiderül, hogy csaknem 800 kommentben ajánlottak különböző neveket a kistigrisnek a közösségi oldalukon.
Kapcsolódó tartalom
A sok száz név közül a
Pablo, Ottó, Rajah, Hadész és a Sandokan
azok a nevek, amelyekre december 15., hétfő 15:00-ig lehet szavazni.
Kiemelt kép: Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldala