A tiszafürediek Ottónak, míg mások Sandokannak neveznék el a drograzzián talált kistigrist

Már lehet szavazni a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán arról, mi legyen a neve a drograzzián talált kistigrisnek.

A hirado.hu elsők között számolt be arról, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert ötleteket várt a nyilvánosságtól, hogyan nevezzék el a tiszafüredi drograzzia során talált kistigrist.

Az intézmény friss bejegyzéséből kiderül, hogy csaknem 800 kommentben ajánlottak különböző neveket a kistigrisnek a közösségi oldalukon.

A sok száz név közül a

Pablo, Ottó, Rajah, Hadész és a Sandokan

azok a nevek, amelyekre december 15., hétfő 15:00-ig lehet szavazni.

