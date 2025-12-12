A NATO-főtitkár már a készülő európai háborúról beszél – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter

Már nemcsak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is a nagy, készülő európai háborúról beszél – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy a NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben egy olyan háborúról beszélt, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el, s erre készíti fel a közvéleményt. Hozzátette, hogy a NATO vezetője ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnöke, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mert a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.

„Ez nem légből kapott veszély, ha az európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)