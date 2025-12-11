Többszörösen visszaeső bűnöző a Szőlő utcai videóban szereplő sértett

A tenyek.hu oldalon olvasható cikkben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Szőlő utcai intézet nem valamiféle gyermekotthon, nem egy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne.
Az intézményben összesen 57 olyan bűnözőt tartanak fogva, akiket a bíróság emberölés, rablás, szexuális erőszak, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés, kábítószer-kereskedelem, kerítés, magánlaksértés, zsarolás, kifosztás, személyi szabadság megsértése, vagy éppen garázdaság miatt ítélt el, ezek nevéhez mintegy félszáz súlyos bűncselekmény kötődik.
A beszámolóban arra is emlékeztettek, hogy az Együtt nevű pártjával a 2018-as választáson nagyot bukó egykori politikus, a korábban a kábítószerek legalizálásáért folytatott tevékenységével is hírhedtté vált Juhász Péter hatalmas elánnal hergel, próbál influenszerként igazságot tenni, interjúkat készít áldozatokkal is, de – mint a tudósításban fogalmaztak – az ügy bonyolultságát, a helyzet többértelműségét jól jelzi a videójában szereplő bántalmazott bűnlajstroma.
A TV2 hírműsorának online felületén azt írták:
információik szerint az illető egy többszörös visszaeső bűnöző.
A ma 25 éves férfi 2015 októbere és 2016 augusztusa között volt fogva tartva a Szőlő utcában, jelenleg Tökölön van. Korábban több alkalommal követett el lopást, rablást, testi sértést, 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakkal vádolták meg, idén pedig gépkocsivezetés eltiltásának hatálya alatt állt.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook)
