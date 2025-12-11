Orbán Viktor levélben köszöntötte az adómentessé váló háromgyermekes édesanyákat

Levélben köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök azokat a háromgyermekes édesanyákat, akik igényelték az élethosszig tartó alanyi adómentességet.

A levél tartalmát teljes hosszában közöljük:

„Tisztelt Édesanya!

Örömmel értesültem arról, hogy Ön is igényelte a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó alanyi adómentességét. Régi álmunk vált valóra ezzel az – októbertől életbe lépett – intézkedéssel, ami nemcsak Európában, de az egész világon egyedülálló.

Igazi hungarikum tehát, amivel azt az áldozatos munkát szeretnénk megköszönni Önnek, amelyet dolgozó édesanyaként minden egyes napon végez Magyarországért. Ráadásul a kedvezmény nemcsak a fiatalkorú, hanem a felnőtt gyermekek után is igénybe vehető, ami azt jelenti, hogy egész életében folyamatosan számíthat erre a támogatásra.

Mindannyian tudjuk, hogy a nemzet jövője, ereje a családokban van. Az édesanyák adómentessége ezért nem ajándék, hanem elismerése annak a gondoskodásnak, türelemnek és szeretetnek, ami a hazánk fennmaradásnak is záloga. Méltó hát, hogy Önöket segítsük, akik a legtöbbet teszik értünk.

Sok más kedvezmény mellett azonban ezt az intézkedést is csak akkor tudjuk megvédeni, amíg Magyarországnak családbarát kormánya lesz. Különösen most, amikor Európa súlyos kihívásokkal néz szembe. A brüsszeli vezetés egyre gyakrabban emlegeti a háborús gazdaság bevezetését, s újabb pénzügyi forrásokat kér a tagállamoktól a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktus támogatására.

Magyarország azonban kitart a békés és stabil jövő építése mellett. Nekünk továbbra is a családok megerősítése a legfontosabb, ezért egyetlen célunkról sem vagyunk hajlandóak lemondani, hanem a jövőben is mindent meg fogunk tenni azért, hogy Magyarország Európa legcsaládbarátabb országa maradjon.

Budapest, 2025. december

Tisztelettel és köszönettel:

Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)