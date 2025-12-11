Orbán Viktor bejelentette: „2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, otthoni akkumulátorokra. Királyság!”

Orbán Viktor a messengeres chatcsatornáján írt arról, hogy aláírta az energiatárolási program új pályázatáról szóló rendeletet. Az intézkedést úgy jellemezte: „királyság”.

„Hahó! Nagy hírem van. Egész nap az új energiatárolási programon dolgoztunk. Estére alá is írtam a rendeletet” – közölte a pár napja indított messengeres hírcsatornájában a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezután úgy fogalmazott:

„Január 15-én írjuk ki a pályázati feltételeket, február 1-től pedig indul a program! 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, otthoni akkumulátorokra. Királyság!”

A kormányfő által emlegetett támogatás további tudnivalóiról részletesen olvashat ebben a cikkünkben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)