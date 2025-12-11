Orbán Viktor: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását

Csütörtök reggel ismét közösségi oldalán jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a posztjában az európai gazdaság amerikai megítéléséről írt.

Bejegyzése elején Orbán Viktor arról számolt be, hogy szerdán a Széll Kálmán Alapítvány tagjait köszöntette, akiknek méltatása után aktuális ügyekkel foglalkozott. Első ízben kitért az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiára, amellyel kapcsolatban azt írta, hogy „az az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma.”

„ Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten… Azt az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért. Egy gyenge szövetséges pedig nem tudja megvédeni magát, de nem lehet rá támaszkodni nemzetközi ügyekben sem ”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint az amerikaiak Európa civilizációs válságát is látják. Szavai szerint azt, hogy „Európában veszélyben vannak a civilizációs értékek, a demokrácia és a szabad piac.”

A kormányfő szerint Washingtonban azt is látják, hogy „az európai liberálisok felégették az Oroszországgal kialakult hálót, ami hiba volt”. Megjegyezte, hogy az USA döntéshozói szerint stratégiai szinten újra kell építeni az európai–orosz viszonyrendszert.

„Summa summarum: Amerikában tűpontosan látják Európa lecsúszását. Azt a civilizációs léptékű lecsúszást, amely ellen Magyarországon 15 éve küzdünk. És végre nem egyedül!” – zárta posztját Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)