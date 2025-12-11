Nevet keres a fővárosi állatkert az új kistigrisnek

A Fővárosi Állat- és Növénykert közlése szerint a váratlanul érkezett új lakójuk végleges lakhelyére költözéséig még néhány hónapot náluk tölt, de addig is nevet szeretnének választani a kölyöktigrisnek, és ebben kérik a követők kreatív ötleteit.

Különösen várják Tiszafüred és Veresegyház lakosainak javaslatait, hiszen ők – a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő alapítványával (Magyar Madármentők Alapítvány) együtt – támogatják a kistigris hosszú távú elhelyezését. Ugyanígy számítanak a rendőrök ötleteire is, akiknek köszönhetően a tigris szakértő gondoskodásba kerülhetett.

A névjavaslatokat péntekig (2025.12.12.) 12:00 óráig várják, kommentben az eredeti poszt alatt.

A beérkezett ötletekből az állatkert csapata ötöt választ ki, és még aznap közönségszavazást indít a Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán. A voksolás hétfőn 12:00 órakor zárul.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert