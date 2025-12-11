Napközben kitisztul az ég, estére azonban visszatér a köd

Szitálás, északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő.

Késő este 1, 7 fok valószínű. Romlanak a látási viszonyok, a kezdetben kevésbé felhős tájakon ismét megnövekszik a felhőzet, így hajnalra csaknem országszerte borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.