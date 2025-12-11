Koncz Zsófia bejelentette: elindult a visszaszámlálás az adócsökkentésekig, húsz nap maradt hátra

„Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig!” – erről írt csütörtök délelőtti bejegyzésében Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, január 1-jétől 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, valamint a 30 év alatti édesanyák is SZJA-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre.

Az államtitkár bejegyzésében felsorolta a január 1-jétől életbe lépő családtámogatási formákat:

újabb 50százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény,

személyi jövedelemadó-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák – életkortól függetlenül,

a 30 év alatti édesanyák is SZJA-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre.

Koncz Zsófia hozzátette, az újévtől életbe lépő adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.

„A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai”

– húzta alá. Emlékeztetett, idén júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes SZJA-mentességet.

„A nemzeti kormány 2026 után is folytatni kívánja az adócsökkentéseket”

– erősítette meg Koncz Zsófia.

Továbbá azt is írta még, hogy a kormány 2027-ben a 40 és 50 év közötti kétgyermekes anyák, 2028-tól az 50 és 60 év közötti kétgyermekes anyák, 2029-től a 60 év feletti kétgyermekes anyák számára vezeti be a teljes szja-mentességet. „Mi a családok támogatásában hiszünk, de vannak, akik brutális adóemelésekre készülnek” – fejtette ki Koncz Zsófia, majd azzal folytatta, a Tisza Párt teljesen fel akarja számolni a családi adórendszert. Szavai szerint

magas adókulcsokkal sújtaná a dolgozó szülőket,

le akarja építeni a családi adókedvezményt és meg akarja szüntetni a GYED-et, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása.

Ezzel szemben – emlékeztetett – mi emeljük a GYED maximális havi összegét: a jelenlegi bruttó 407 120 Ft-ról a minimálbér 11%-os emelésével jövőre 451 920 Ft-ra.

„Ők viszont elvennék, amivel a GYED maximális összegében részesülő családok havonta 44 ezer, éves szinten 537 ezer forinttal kapnának kevesebbet. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”

– zárta bejegyzését Koncz Zsófia.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)