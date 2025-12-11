Kezdeményezte a parlament feloszlatását a törpepárttá zsugorodott Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke arra kérte pártja országgyűlési képviselőit, hogy kezdeményezzék a parlament feloszlatását.

Dobrev Klára csütörtöki online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „az elmúlt napok az egész országnak megmutatták azt a morális Mariana-árkot, amit a Szőlő utca jelent az Orbán-rendszerben”. „A hatalom határtalan romlottságát megerőszakolt gyerekek szavai és egy brutális verés képkockái tették átélhetővé és örökre letagadhatatlanná” – jelentette ki az ellenzéki politikus.

Nincs olyan európai ország, „de talán civilizált ország sem a Földön”, ahol mindez politikai következmények nélkül maradhatna” – mondta.

Az elmúlt napokban Juhász Pétertől Magyar Péterig többen is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a kormánynak le kell mondania a Szőlő utcában történtek miatt – emlékeztetett. „A DK egyetért velük, mert egy olyan kormánynak, amely így bánik a gyerekekkel semmi keresnivalója nincs Magyarország élén” – osztotta meg véleményét Dobrev Klára.

A pártelnök arra kérte a fideszes képviselőket, hogy a parlament feloszlatását célzó kezdeményezésre tekintsenek lehetőségként. „Ez az utolsó lehetőség, hogy emberek maradhassanak, akik ezután is tükörbe tudnak majd nézni, akik ezután is ki mernek majd menni az utcára, és akiknek nem kell örökre szégyenkezniük azért, ami történt” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője és elnöke az Országházban egy 2025. májusi felvételen (Fotó: MTI/Kovács Attila)