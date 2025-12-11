Két választást már elcsaltak, de a harmadik után sincs polgármester Tiszaburán

Már háromszor próbáltak polgármestert választani az elmúlt két hónapban, Tiszaburán, de még sincs vezetője a falunak.

Szavazatvásárlások, megfélemlítések és rendőrségi ügyek árnyékolják be a község mindennapjait. A jelöltek egymást vádolják törvénytelenségekkel, míg a korábbi polgármester abban bízik, hogy az utódja gyorsan megbukik. Egyelőre nem tudni, érvényes-e a tiszaburai időközi választás harmadik felvonása – számolt be az Index.

A helyszíni riportot készítő hírportál kiemelte, hogy a harmadik voksolásnál a helyiek már nyíltan beszéltek a szavazatvásárlásokról. Állítólag a drogosok voksai 10 ezer forintot értek, a többiek tarifája 20 ezer forinttól indult, és akár 100 ezret is érhetett egyetlen szavazat.

Vavrik Géza még a választás délelőttjén elmondta: óvni fognak, mert szerinte a kihívó, Fekete Zsigmond emberei nem valós meghatalmazás alapján indultak a megmérettetésen. Hangsúlyozta, hogy

több rendőrségi ügy van folyamatban a szavazatvásárlások és a tömeges utaztatások miatt.

A harmadik szavazást Fekete Zsigmond nagy fölénnyel nyerte (986-482), mégsem ennyire egyértelmű a helyzet.

„Jelenleg a falu hivatalosan polgármester nélkül működik, ebben a köztes időszakban csak a jegyző asszony jogosult aláírni” – mondta Vavrik Géza, aki az elmúlt évben vezette a községet.

„Beadtuk a fellebbezést, az ügyvédünk szerint még nem született jogerős ítélet. A területi választási bizottság vizsgálódik, de van egy olyan érzésem, hogy el fogják utasítani a beadványunkat”– mondta

Vavrik, aki ezt arra alapozza, hogy nem tudtak olyan súlyú bizonyítékokat csatolni, mint legutóbb, amikor többen is elismerték, hogy pénzt kaptak a szavazatukért.

„Annyi szabálytalanság és törvénytelenség történt, ezért nem létezik, hogy ennek ne legyen következménye” – tette hozzá.

„Súlyos bűncselekmények sorozata történt. Mindenkinek tudnia kell, hogy a szavazók befolyásolásának ez a formája súlyos bűncselekmény, amiért éveket lehet börtönben tölteni”

– mondta a szerdai Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a választásokat mindaddig ismételni kell, amíg a demokratikus kiválasztási folyamat megkérdőjelezhetetlen nem lesz.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Balogh Zoltán