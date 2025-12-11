Hajmeresztő manővert rögzítettek egy közlekedési lámpánál, nem sokon múlt a súlyos baleset – VIDEÓ

Két helyszínről, két döbbenetes jelenetet mutatott be ugyanabban a videóban a Budapesti Autósok Közössége a Youtube-csatornáján.

Azt írták, hogy az első eset az M0-áson történt, ahol egy furgonos sofőr minden létező szabályt és íratlan közlekedési normát átlépve próbált előnyt szerezni a torlódásban. A dugóban állókat sorra előzte, mintha rá nem vonatkoznának a korlátok, majd egy Mercedes vezetőjével is összetűzésbe került.

Az elsőnél hajmeresztőbb, második közlekedési esemény Miskolcon játszódott. A videó beküldője (vagyis a Budapesti Autósok olvasója) szerint az elkövető gondolkodás nélkül haladt át a záróvonalon, majd a szembejövő sávba húzódva életveszélyes helyzetet teremtett.

A beküldő röviden így foglalta össze a történteket: „Záróvonal, szembejövő sávon haladás, melynél életveszélyesen veszélyeztette a szembeforgalomnál álló piros autóst. Nem úszhatja meg…”