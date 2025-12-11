Gulyás Gergely: Potápi Árpád János lelki korlátok nélkül gondolkodott egységes magyar nemzetben

Potápi Árpád János már csak gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott, lelki korlátok nélkül szolgálta szűkebb és tágabb hazáját ennek megfelelően – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tolna vármegyei Kakasdon csütörtökön, az egykori államtitkár tiszteletére alapított díj átadóján.

Gulyás Gergely a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén kiemelte:

Potápi Árpád János több mint másfél évtizeden keresztül irányította a magyar nemzetpolitikát,

és ez idő alatt a segítségével jelentős eredményeket ért el e területen Magyarország nemzeti kormánya.

Utalt arra, hogy egy olyan országban, amely területének kétharmadát elveszítette, a politikusok számára a rendszerváltás óta az egyik legfontosabb kérdés, hogy az egységes magyar nemzet oldalán állnak-e.

Potápi Árpád János a miniszter szerint már csak bukovinai székely gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott,

„számára egyértelmű volt, hogy ennek a szolgálatnak lehetnek közjogi korlátai, de lelkiek sohasem” – fogalmazott, kiemelve, hogy nem csupán ennek megfelelően élt, de e szellemben szolgálta szűkebb és tágabb közösségét is.

A díjat idén Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád kormánypárti polgármestere és Lászlófy Pál István erdélyi magyar matematika-fizika szakos tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja és első elnöke vehette át.

