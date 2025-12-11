Gulyás Gergely: Potápi Árpád János lelki korlátok nélkül gondolkodott egységes magyar nemzetben

Gulyás Gergely a tavaly elhunyt nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő, Potápi Árpád János tiszteletére alapított díj első átadóünnepségén kiemelte:
Potápi Árpád János több mint másfél évtizeden keresztül irányította a magyar nemzetpolitikát,
és ez idő alatt a segítségével jelentős eredményeket ért el e területen Magyarország nemzeti kormánya.
Utalt arra, hogy egy olyan országban, amely területének kétharmadát elveszítette, a politikusok számára a rendszerváltás óta az egyik legfontosabb kérdés, hogy az egységes magyar nemzet oldalán állnak-e.
Potápi Árpád János a miniszter szerint már csak bukovinai székely gyökerei miatt is mindig egységes magyar nemzetben gondolkodott,
„számára egyértelmű volt, hogy ennek a szolgálatnak lehetnek közjogi korlátai, de lelkiek sohasem” – fogalmazott, kiemelve, hogy nem csupán ennek megfelelően élt, de e szellemben szolgálta szűkebb és tágabb közösségét is.
Kapcsolódó tartalom
A díjat idén Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád kormánypárti polgármestere és Lászlófy Pál István erdélyi magyar matematika-fizika szakos tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja és első elnöke vehette át.
Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a kormánypártok országjárásának sülysápi fóruma elõtt tartott sajtótájékoztatón a polgármesteri hivatalban 2025. december 4-én. MTI/Bruzák Noémi.