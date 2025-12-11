Egy kiszivárgott hangfelvételen Bokros Lajos arról beszélt, hogy a Tisza-csomag ugyanolyan, mint saját megszorítócsomagja

Kiállt a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési csomagja és annak tartalma mellett Bokros Lajos, a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere. Bokros Lajos – aki névadója volt a rendszerváltás utáni Magyarország legbrutálisabb megszorító intézkedéscsomagjának – támadta a többgyermekes anyák adómentességét, valamint a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, ezzel szemben a nyugdíjrendszer privatizációja mellett érvelt, egyúttal megerősítette, hogy támogatja Magyar Péterék megszorítási javaslatcsomagját.

A Klasszis Médiának adott interjúban – amelyet a Világgazdaság szemlézett – a Horn Gyula vezette MSZP–SZDSZ-kormánykoalíció egykori pénzügyminisztere, a rendszerváltás utáni Magyarország legsúlyosabb megszorításait tartalmazó intézkedéscsomagjának szövegezője a többgyermekes anyák adómentességét gonosznak, a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat pedig őrültségnek nevezte.

„A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés”

– jelentette ki Bokros Lajos az interjú egy pontján, és azzal támadta a 13. havi nyugdíjat, hogy semmi alapja nincs, mivel szerinte senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot. A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban került szóba annak privatizációja is. A Magyar Péteréknek készült javaslatcsomag egyik legmegdöbbentőbb eleme, írja a Világgazdaság – a 32 százalékos áfa, a vagyonadó és a brutális céges adóemelés mellett – a nyugdíjrendszer privatizálása. Ez azt jelenti, fűzte hozzá a lap, hogy a Tisza-csomag szerint az államnak ki kellene vonulnia a nyugdíjbiztosításból, a feladatot magánbiztosítók kapnák meg, a pályakezdők oda tennék be fizetésük legalább 10, de inkább 15 százalékát.

Vagyis jóval többet, mint ma – tette hozzá a Világgazdaság. Bokros Lajos ezzel kapcsolatban a lakosság mozgására hivatkozva nevezte fenntarthatatlannak a rendszert, ezért gyakorlatilag annak privatizációja mellett állt ki a lap szerint.

A nyugdíjrendszer mellett az adórendszer kérdésében is a Tisza Párt álláspontjára helyezkedett Bokros Lajos, amikor a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer ismételt bevezetését sürgette Magyarországon, a Tisza-adóként ismertté vált javaslat Magyar Péterék legismertebb megszorítási terveként vált ismertté a hazai nyilvánosságban.

Bokros Lajos szerint 10, 20 és 30 százalékos személyijövedelemadó-kulcsokat kellene bevezetni jövedelemsávonként.

A volt pénzügyminiszternek ugyanakkor volt egy saját javaslata is, amivel rálicitált Magyar Péterék pénzbehajtási terveire. A interjú tanúsága szerint Bokros Lajos azt akarja, hogy az állam adja el a nemzeti aranytartalékot.

Arról beszélt, szerinte az aranytartalék holttőke, nem segíti a gazdasági növekedést, ezért Bokros eladná az egészet, és oda fektetné be, ahonnan kamat, hozam remélhető.

Kiemelt kép: Bokros Lajos, a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)