Egész alakos szobrot állítanak Lehoczki-Spider Lászlónak Miskolcon

Mint írták, a nemrég elhunyt életmentőről készített művet egykori keresőkutyája, Mancs szobra mellé helyezik el.
Lehoczki-Spider László 1996 óta több mint ezer ember megtalálásában és kimentésében vett részt keresőkutyáival,
a mentőcsoporttal földrengéseknél, árvizeknél és romok alól mentették a rászorulókat.
Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere a csütörtöki közgyűlésen jelentette be, hogy a város különleges emlékművet állít.
m
Lehoczki-Spider László november 27-én hunyt el, 67 éves korában. A Spider Mentőcsoport alapítóját december ötödikén kísérték utolsó útjára Miskolcon, a Szentpéteri kapui köztemetőben.
Kiemelt kép forrása: Facebook