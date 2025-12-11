Egész alakos szobrot állítanak Lehoczki-Spider Lászlónak Miskolcon

Egész alakos szobrot állítanak Lehoczki-Spider Lászlónak, a Spider Mentőcsoport egykori alapítójának és vezetőjének Miskolcon – jelentette be a vármegyeszékhely önkormányzatának tájékoztatása szerint a csütörtöki városi közgyűlésen Tóth-Szántai József polgármester.

Mint írták, a nemrég elhunyt életmentőről készített művet egykori keresőkutyája, Mancs szobra mellé helyezik el. Lehoczki-Spider László 1996 óta több mint ezer ember megtalálásában és kimentésében vett részt keresőkutyáival, a mentőcsoporttal földrengéseknél, árvizeknél és romok alól mentették a rászorulókat. Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere a csütörtöki közgyűlésen jelentette be, hogy a város különleges emlékművet állít. m Lehoczki-Spider László november 27-én hunyt el, 67 éves korában. A Spider Mentőcsoport alapítóját december ötödikén kísérték utolsó útjára Miskolcon, a Szentpéteri kapui köztemetőben. Kiemelt kép forrása: Facebook