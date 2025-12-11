Bujkálni fog a nap a hétvégén: enyhe, ködös idő várható

A hétvégén is folytatódik az enyhe, de jellemzően borult, párás, olykor tartósan ködös idő, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke általában 5 Celsius-fok körül alakul, de pénteken a Dunántúl nyugati részein akár 10 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

(Forrás: HungaroMet)

Pénteken döntően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, szitálás szinte bárhol előfordulhat. A Dunántúl nyugati részein azonban kevesebb lehet a felhő, így ott napsütésre is lehet számítani. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet.

(Forrás: HungaroMet)

Szombaton is borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 6, délután 2 és 7 fok között alakul.

(Forrás: HungaroMet)

Vasárnap túlnyomóan borult, párás idő várható, de északkeleten és északnyugaton átmenetileg felszakadozhat a felhőzet.

(Forrás: HungaroMet)

Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső is. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 5, délután 2 és 7 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)