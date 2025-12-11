Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta” – írta a miniszter. Hozzátette: a csütörtöki döntés egy veszélyes precedens.
Bóka János kiemelte:
Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak.
„Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban” – zárta bejegyzését Bóka János.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter nyilatkozik Brüsszelben 2024. december 3-án. Fotó: MTI/Purger Tamás