Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta" – írta a miniszter. Hozzátette: a csütörtöki döntés egy veszélyes precedens. Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére. Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak. „Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban" – zárta bejegyzését Bóka János.