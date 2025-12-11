Arnold Schwarzenegger kabátjára is lehet majd licitálni az idei Jónak lenni jó! kampányban

Egy Arnold Schwarzenegger által felajánlott kabátra is lehet majd licitálni az idei Jónak lenni jó! kampányban. A közmédia karitatív akciója, idén a kárpátaljai gyermekeket segítő, Kegyes Alapítványnak gyűjt. A felajánlások összege már megközelítette a 118 millió forintot – hangzott el az M1 Híradójában.

Kora ellenére még mindig jól tartja páratlan fizikumát Arnold Schwarzenegger. Tavaly ezt Budapesten a Flex Gymben is megmutatta, ahol ott jártakor adott néhány edzéssel kapcsolatos tanácsot a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak is – közölte az M1.

A terem tele van a testépítő ikon képeivel, ereklyéivel és aláírásaival, ami nem véletlen, hiszen rendkívül közeli barátságot ápol annak tulajdonosával.

Szedlacskó Ádám kérésére most egy kabátot ajánlott fel az osztrák születésű amerikai sztár a Jónak lenni jó! kampány segítésére. A különleges ruhadarabot bárki megvásárolhatja majd, ezzel is támogatva a közmédia karitatív gyűjtésének idei kedvezményezettjét.

„Minden évben március első hétvégéjén van ez a nagy sportfesztivál, az Arnold Classic Columbus Ohióban és amikor ott voltunk együtt akkor viselte, úgyhogy ez egy ikonikus kabát is, viselte is, illetve alá is van írva. Ennek eszmei és minden nemű értéke hatalmas, főleg egy rajongó számára”

– jelentette ki az M1-nek adott interjújában Szedlacskó Ádám, a Flex Gym Budapest tulajdonosa.

A Jónak lenni jó! idén a KEGYES Alapítvány munkáját segíti, amely a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja. Bárkit, akiről szülei valamilyen okból nem tudnak gondoskodni. A gyűjtéshez a Polgári Magyarországért Alapitvány is csatlakozott. A civil szervezet Brüsszelben tartott jótékonysági estet.

A befolyt összeggel támogatják a közmédia karitatív kampányát, és a nyáron kényszersorozás áldozatává vált kárpátaljai Sebestyén József szüleit is.

A 1358-as telefonszám hívásával vagy SMS küldésével továbbra is 500 forinttal lehet támogatni a jóügyet, a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon pedig fixáras felajánlásokat lehet megvásárolni.

Az árverésre bocsátott tárgyakra, így többek között a Schwarzenegger relikviára is december 21-én, az egész napos műsorfolyam keretében lehet majd licitálni a reggel 8 órakor megadott telefonszámon, egészen este 10 óráig.

Kiemelt kép: Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész, volt kaliforniai kormányzó (Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)