Álhírt terjeszt a Bloomberg Orbán Viktorról – közölte a magyar kormány szóvivője

A Bloomberg arról írt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök – aki, mint megjegyezték, az Európai Unió legrégebben pozícióban lévő vezetője – azon gondolkodik, hogy a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót elfoglalva tarthassa meg vezető szerepét függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erre reagálva a kormány nevében kifejtette, szerinte baloldali álhírről van szó.

Egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva a Bloomberg azt állítja: Orbán Viktor vizsgálja a lehetőségét annak, hogy a köztársasági elnöki hatásköröket megerősítsék, hogy aztán ezt a pozíciót „elfoglalva” tartsa meg vezető szerepét, függetlenül a 2026-os parlamenti választások eredményétől.

A cikkben, amelyre az Index figyelt fel, a névtelenséget kérő személyre hivatkozva azt is állítják, hogy „mivel egyes közvélemény-kutatások két számjegyű ellenzéki előnnyel számolnak, Orbán azzal a gondolattal játszik, hogy átveszi az elnöki posztot, és átírja a törvényeket, hogy az ország legbefolyásosabb hivatalává váljon. Orbán Viktor azt vizsgálja, hogyan tarthatja fenn politikai erejét Magyarországon az áprilisi választások eredményétől függetlenül”.

Majd azzal folytatták, hogy „a 62 éves Orbán a múlt hónapban a Fehér Házban Donald Trump elnökkel folytatott találkozója után felvetette az elnöki rendszer lehetőségét, mondván, hogy a terv »mindig is az asztalon volt«” (erről a témáról még a Rónai Egon által készített interjúban esett szó).

A kormány szóvivője szerint álhírt terjeszt a Bloomberg

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az X-en reagált a Bloomberg hírére.

🗞️ In recent weeks, the leftist-liberal press like @Reuters, @business, @444hu keep circling back to the same question: Is Hungary about to introduce a “presidential system”? 🤷‍♂️ Let’s be clear: Floating this idea over and over again is nothing more than the usual leftist… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 11, 2025

A fideszes politikus posztja szerint

az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó, mint például a Reuters, a Bloomberg és a 444, folyamatosan ugyanazt a kérdést vetik fel: Magyarország bevezeti-e az elnöki rendszert?

Ezt követően tisztázta: „Ennek az ötletnek a folyamatos felvetése nem más, mint a baloldal szokásos álhírgyártása. Feltételezem, hogy nehezebb valódi újságírást végezni, mint címeket kitalálni…”

Tényleg volt szó a köztársasági elnöki jogkörökről a parlamentben nemrég – de korántsem arról tárgyaltak, mint amit a Bloomberg ír

Az Index cikkében emlékeztettek arra is: a parlament szerdán gyorsított eljárásban fogadta el a Fidesz által benyújtott, a köztársasági elnök akadályoztatásának szabályait módosító törvényjavaslatot, amely megnehezíti a törvényhozás számára, hogy eltávolítsák az elnököt hivatalából.

A kormánypárti indítvány két ponton változtatott a szabályokon.

Az egyik arról szól, hogy az átmeneti akadályoztatásról szóló parlamenti határozatot az Alkotmánybíróság három munkanapon belül megvizsgálná, és dönt annak jóváhagyásáról; a másik pedig, hogy a köztársasági elnök dönthet az akadályoztatásának megszüntetéséről.

A javaslat lényege szerint az indítványozók annak vennék elejét, hogy egy új összetételű parlament – ha átmenetileg is, de – kiiktassa az államfőt, és a házelnök személyén keresztül ellehetetlenítse a törvényhozás államfői kontrollját.

Mint ismeretes, a köztársasági elnök két legfontosabb jogosítványa a politikai és az alkotmányossági vétó, amelyekkel ha korlátozott mértékben is, de befolyásolni tudja a törvényhozás menetét: ha egy törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, azt az aláírás előtt észrevételeinek közlésével megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek (politikai vétó); ha egy elfogadott törvényt vagy annak valamely rendelkezését alaptörvény-ellenesnek tartja, annak aláírása előtt megküldi vizsgálatra az Alkotmánybíróságnak (alkotmányossági vétó) – írta az Index.

