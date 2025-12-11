A brit nagykövet magyarul buzdított mindenkit az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtésének támogatására

A brit nagykövet is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez és magyarul buzdított mindenkit a nemes ügy támogatásra.

Az új brit nagykövet is csatlakozott a mézeskalács szíveket készítő önkéntesekhez az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése alkalmából az Advent Bazilika területén lévő adományponton.

Justin McKenzie Smith elmondta: örül, hogy ebben a gyönyörű országban lehet és nagyon fontosnak tartja az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.

A diplomata mindenkit a 1353-as adományvonal hívására buzdított – számolt be a Metropol.

Miután a skót származású diplomata kötényt kötött, belekezdett a mézeskalács szívek dekorálásába, például a skót zászló és az Ökumenikus Segélyszervezet kék-fehér színeivel – úgy, hogy az adományvonal számát írta fel, illetve a piros-fehér-zöld magyar trikolórral mintázta a szív alakú mézeskalácsokat.

Sajtóérdeklődésre elmondta, hogy életében először csinál ilyet, de ez egy nagyon fontos ügy, amiben mindenki segíthet.

Idén is önkéntesek százai váltják egymást az Ökumenikus Segélyszervezet Szeretet.éhség adománypontján az Adventi Bazilika rendezvénysorozatának helyszínén.

Így lehet csatlakozni az adventi adománygyűjtéshez

A 1353-as adományvonalon hívásonként, illetve SMS-enként 500 forintot lehet adományozni. Aki rendelkezik bankkártyával, a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is.

A segélyszervezet az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén felállított adománypontján önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba is dobható vagy csekken felajánlható adomány – foglalta össze az adományozás módjait a Metropol.

Kiemelt kép forrása: Gov.uk