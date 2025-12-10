Ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, ködös lesz a szerda

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik,
de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő.
Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.. Romlanak a látási viszonyok, nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)