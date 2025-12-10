Ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, ködös lesz a szerda

Ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – írja a HungaroMet. (Forrás: HungaroMet) A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. (Forrás: HungaroMet) Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.. Romlanak a látási viszonyok, nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. (Forrás: HungaroMet) A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)