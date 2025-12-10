Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, ködös lesz a szerda

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.10. 06:35

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Ugyan javulnak a látási viszonyok, de általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás – írja a HungaroMet.

(Forrás: HungaroMet)

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik,

de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő.

(Forrás: HungaroMet)

Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.. Romlanak a látási viszonyok, nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.

(Forrás: HungaroMet)

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)

időjárásIdőjárás-jelentésköd

Ajánljuk még

 