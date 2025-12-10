Szűcs Gábor a 48 percben: Nem hisznek az emberek Magyar Péternek

Nem hisznek az emberek Magyar Péternek, mert számtalanszor kellett még a saját szavazóinak is csalódnia benne – jelentette ki Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja kedden az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Az elemző úgy fogalmazott, „objektív tények”, „erős vélelmek”, illetve a Tisza Párt politikusaitól, szakértőitől elhangzott nyilatkozatok állnak szemben Magyar Péter állításával arról, hogy a kiszivárgott megszorítócsomag hozzájuk köthető.

Szűcs Gábor nem tartja véletlennek, hogy a Donald Trumpnak is dolgozó John McLaughlin közvélemény-kutatása szerint a dokumentumról az emberek 62 százaléka gondolja, hogy ez a Tisza-csomag, és csupán 27 százalék tartja úgy, ennek nincs köze a párthoz.

Az elemző szerint súlyos következményei lennének a Tisza Párt gazdasági programjának. Példaként a társasági adó emelését említette 9-ről 25 százalékra, ami miatt számos nagyvállalat hagyná el az országot, és ezzel az egyik pillanatról a másikra több éves vagy több évtizedes eredményeket tennének semmissé.

A migráció témájáról Szűcs Gábor kifejtette, nem mindegy, hogy egy olyan kormány van hivatalban, amely fenntartja a mostani intézkedéseket, vagy pedig olyan, amely mindenben megfelel a brüsszeli elvárásoknak, ahogy Magyar Pétert fogalmazott „összhangba hozza a migrációs jogszabályainkat az uniós joggal”.

48 perc, 35. rész

Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arról beszélt,

Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki hathatós brüsszeli támogatással, illetve a globalista baloldali elit segítségével került hatalomra, nagyon hasonlóképpen kommunikált a 2023-as parlamenti választási kampányban, mint most Magyar Péterék: „röviden összefoglalva, minden rossz, ha őt megválasztják, minden jó lesz”.

Donald Tusk a kampány során tett száz konkrét ígéretéből – saját bevallása szerint is – csupán harmincat teljesített. Az egyik legfontosabb vállalása az volt, hogy az adómentesség határát évi 30 ezerről 60 ezer zlotyra (2,722 millió forintról, 5,445 millió forintra) emelik, amiről ma már maga a lengyel miniszterelnök is azt mondja, 2027-ben sem reális, hogy bevezessék – közölte az igazgató.

Rosonczy-Kovács Mihály úgy fogalmazott, a konzervatív álcát felvevő, de az őt hatalomra segítő, baloldali eliteknek megfelelni vágyó vagy megfelelni kénytelen kormány gyakorlatilag egy működésképtelen államot hoz létre.

Kiemelt kép: Szűcs Gábor (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)