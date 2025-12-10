Orbán Viktor: Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról

„Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába” – írta Orbán Viktor közösségi oldalán. A kormányfő a hétfői, migrációs szolidaritási alap létrehozásáról szóló határozattal kapcsolatban fontos ígéretet tett.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a hétfői, brüsszeli döntés értelmében júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír. Ezzel kapcsolatban pedig határozott kijelentést tett.

„Szerintünk erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról”

– ígérte meg Orbán Viktor.

„Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról. Ez van” – tette hozzá.

