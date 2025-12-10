Minél sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetné a Tisza – erre hívta fel a figyelmet Palóc André a nemzetgazdasági tárcától

A Tisza súlyos adóemelések sorozatára készül, amelyek közvetlenül a magyar vállalkozásokat érintenék – figyelmeztetett Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője egy Facebookra feltöltött videóban.

Palóc André szerint az egyik legnagyobb csapás a társasági adó jelentős megemelése lenne.

„Minden vállalkozást sújtana a Tisza társasági adó emelése”

– hangsúlyozta a tárca szóvivője.

Emlékeztetett, ma Magyarországon Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója működik, miközben arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel szemben az uniós átlag 20 és 22 százalék körül van.

„Többsávos, magas kulcsú társasági adót vezetnének be, 13,5, 18, 21 és akár 25 százalékos mértékkel”

– mondta, utalva ezzel a szeptemberben kiszivárgott Tisza-adóról szóló javaslatra. A nemzetgazdasági tárca szóvivője szerint ez azt jelenti, hogy már a legkisebb vállalkozások is több adót fizetnének. Továbbá a közepes vállalkozások adója megduplázódna, valamint kiemelte:

„minél nagyobb és sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetnék”.

Ezenfelül a vállalkozások nyeresége jelentősen csökkenne. Mindebből az következik, hogy kevesebb forrás maradna munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra és béremelésekre. Továbbá a magas adó miatt a vállalkozások kénytelenek lennének árat emelni, ami minden termék és szolgáltatás drágulását okozza.

„Miért akarja ezt a Tisza? Egyszerű okból: pénzbehajtásból”

– vonta le a következtetést Palóc André. Ez amiatt van ugyanis, hogy Brüsszel elvárja azt, hogy Magyarország is nagyobb szerepet vállaljon Ukrajna és a háború finanszírozásában, a Tisza pedig ezt kész teljesíteni, az árát pedig a magyar vállalkozásokkal fizettetné meg – fejtette ki a szóvivő.

„Gyorsan, sok pénzt akarnak beszedni, nem törődve azzal, hogy ezzel tönkreteszik a magyar vállalkozásokat és veszélybe sodorják a gazdaságot. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”

– zárta mondandóját Palóc André.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és elnöke, valamint Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)