Kiss Rajmund a 48 percben: A zárolt orosz vagyonból támogatni a háborút még a hadijogban is közönséges lopásnak számít

A 48 perc második részében az ukrán háború lezárását célzó béketörekvésekről szólva Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője arról beszélt: hétfőn Londonban volt egy „háborúpárti válságértekezlet”, mely után az ukrán elnök ismét kevésbé mutatkozott kompromisszumkésznek.

Emlékeztetett: többször volt már olyan konszenzus, mely szerint Ukrajnának át kell adnia területeket, amivel katonák és civilek tízezreinek életét lehet megmenteni. Ezt most az ukrán alkotmányra hivatkozva Zelenszkij újra elutasítja – közölte.

A műsorvezető felvetésére, miszerint Ukrajna ezek szerint addig akar harcolni, míg az oroszok által elfoglalt minden területet visszaszerzi, Kiss Rajmund úgy reagált: 2022-ben ebben ígért neki támogatást a brit miniszterelnök és az Egyesült Államok akkori elnöke.

„A háború folytatása Zelenszkij politikai túlélésének egyetlen eszköze és sajnos barátainak, az európai nyugati nagyhatalmak első számú vezetőinek is”

– fogalmazott.

Utalt rá: Donald Trump már megválasztása előtt arra törekedett, hogy világszerte tegyen a békéért és ezt azóta több háborús konfliktus rendezése kapcsán bizonyította. Szándékát nem fogja feladni Oroszország és Ukrajna vonatkozásában sem, ám ebben a békefolyamatban egy folyamatos „balliberális ellenszélben” kell dolgoznia, melyet most Berlin, Párizs, London és Brüsszel fúj – hangsúlyozva rámutatva: Európa hátráltatja a békefolyamatot, miközben nincs miből finanszíroznia a háborút.

Közölte: hazánk nem fogja a magyar adófizetők pénzét egy olyan ország háborús támogatására költeni, ahol tombol a korrupció és reális forgatókönyv, hogy Amerika hasonlóan cselekszik.

Kiss Rajmund arról is beszélt, hogy a nyugat-európai vezetők Oroszország NATO elleni támadásával riogatnak, mely elsősorban nem is a nemzetközi diplomáciára, hanem a nyugat-európai társadalmakra veszélyes, hiszen olyan dolgokról tereli el a figyelmet, mint a német autóipar válsága, melyben közvetlenül szerepet játszik az orosz energiahordozók bojkottja és az orosz felvevőpiac kiesése.

A zárolt orosz vagyonból támogatni a háborút pedig még a hadijogban is közönséges lopásnak számít – állapította meg, hozzátéve, hogy egy ilyen döntés eszkalálná a háborút, és a viszonosság elve alapján Oroszország is megtehetné ugyanezt az ott működő külföldi vállalatok számláival, melynek felmérhetetlen következményeit mindenképpen el kell kerülni.

Rámutatott:

minél inkább közeledik a béketárgyalás ideje, annál jobban érezhető a „nyugat-európai hiszti” az amerikai elnök törekvéseivel szemben.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia változása kapcsán kiemelte: az megkérdőjelezheti az amerikai és európai vezetés közötti szövetséget is. Egyszersmind megerősítette: a 2015-ös minszki megállapodás óta Európa nagyot veszített geopolitikai, diplomáciai és gazdaságpolitikai súlyából. Ezt még inkább fokozta, hogy az orosz-ukrán konfliktusban„ gazdaságpolitika helyett politikai gazdaság lett az unió napirendje” – jegyezte meg.

Kiss Rajmund a műsorvezető kérdésére válaszolva úgy vélte: Orbán Viktornak az elmúlt egy hónapban folytatott washingtoni, moszkvai és isztambuli tárgyalásai az európai vezetők bírálatai ellenére óriási diplomáciai siker.

Kiemelt kép: Kiss Rajmund (Fotó: hirado.hu)