Isten veled, Barátom! – Orbán Viktor is elbúcsúzott Balázs Pétertől

Facebook-bejegyzésben búcsúzott el Orbán Viktor miniszterelnök a szerda reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésztől és rendezőtől. Balázs Péter elhunytát az általa 2007. és 2021. között vezetett Szigligeti Színház társulata jelentette be közösségi oldalán. Balázs Péter 82 éves volt.

„Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy folytatta: „nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél.”

„Mindent köszönünk!”

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Szerda reggel 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. Balázs Péter tíz évig vezette a Szigligeti színházat, a társulat a közösségi oldalán számolt be a halálhírről.

„Színházunk saját halottjának tekinti (…) Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked”

– írta bejegyzésében a Szigligeti Színház.

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten, művészcsaládból származik, édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész; édesapja Balázs János színész, rendező – írja nekrológjában a Magyar Nemzet.

Kapcsolódó tartalom Elhunyt Balázs Péter Balázs Péter 82 éves volt.

A későbbi Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész volt. Főleg komikus szerepeivel vált ismertté, több filmben játszott, népszerű szinkronszínész is volt – írták.

Balázs Pétert 1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 2012-ben megkapta a Kossuth-díjat a „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként” – tették hozzá. Balázs Péter tavaly októberben adott interjút a hirado.hu számára, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező Istenbe vetett hitéről így vallott:

„A feljebbvalót, a teremtőt, a mindenséget [jelentette számára – a szerk.] (…) Azért pedig csak hálával tartozom, hogy pályám során olyan sok szép élményt kaptam”

– így fejtette ki hitvallását Balázs Péter. Ugyanebben az interjúban hosszasan dicsérte azokat színészeket, akikkel igazgatóként együtt dolgozott – többek között a szolnoki társulatot –, legnagyobb sikerének pedig Örkény Istvántól a Pisti a vérzivatarban című darabban nyújtott alakítását tartotta. Balázs Péter 82. éves volt.

Kiemelt kép: Balázs Péter (1943-2025) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező egy 2024-es felvételen (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)