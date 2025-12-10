Isten veled, Barátom! – Orbán Viktor is elbúcsúzott Balázs Pétertől

„Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy folytatta: „nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél.”
„Mindent köszönünk!”
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Szerda reggel 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. Balázs Péter tíz évig vezette a Szigligeti színházat, a társulat a közösségi oldalán számolt be a halálhírről.
„Színházunk saját halottjának tekinti (…) Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked”
– írta bejegyzésében a Szigligeti Színház.
Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten, művészcsaládból származik, édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész; édesapja Balázs János színész, rendező – írja nekrológjában a Magyar Nemzet.
A későbbi Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész volt. Főleg komikus szerepeivel vált ismertté, több filmben játszott, népszerű szinkronszínész is volt – írták.
Balázs Pétert 1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 2012-ben megkapta a Kossuth-díjat a „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként” – tették hozzá. Balázs Péter tavaly októberben adott interjút a hirado.hu számára, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező Istenbe vetett hitéről így vallott:
„A feljebbvalót, a teremtőt, a mindenséget [jelentette számára – a szerk.] (…) Azért pedig csak hálával tartozom, hogy pályám során olyan sok szép élményt kaptam”
– így fejtette ki hitvallását Balázs Péter. Ugyanebben az interjúban hosszasan dicsérte azokat színészeket, akikkel igazgatóként együtt dolgozott – többek között a szolnoki társulatot –, legnagyobb sikerének pedig Örkény Istvántól a Pisti a vérzivatarban című darabban nyújtott alakítását tartotta. Balázs Péter 82. éves volt.
Kiemelt kép: Balázs Péter (1943-2025) Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész és rendező egy 2024-es felvételen (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)