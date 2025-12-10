Gulyás Gergely: Százmilliárd forintos energiatároló programot hirdet a kormány

Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz európai uniós csúcstalálkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást.

A miniszter megemlített egy másik, „élesen magyarellenes” uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja támadni az EU bíróságán – közölte Gulyás Gergely.

Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel

Gulyás Gergely kiemelte: ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamosenergia-ellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme vagy vállalja ennek telepítését, ehhez pedig egy 10 kilowatt kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez két és fél millió forintos, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kormány – mondta el a miniszter.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)