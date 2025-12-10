Elveszetten sétált kék vödörrel a fején egy őz Vecsés közelében, vadászok segítettek a bajbajutott állaton – FOTÓK

Teljesen elveszetten sétált egy kék vödörrel a fején egy őz Ecser és Vecsés között. A bajbajutott állat fejéről végül az állatvédők által riasztott vadászoknak sikerült lehúzni a vödröt.

„Nikolék ma éppen úton voltak az M0-ás autópályán, amikor Ecser és Vecsés között észrevettek egy őzet, amely teljesen elveszetten mászkált össze-vissza egy kék vödörrel a fején, majd hamarosan elterült a földön, ahogy teljesen kimerítette a reménytelen küzdelem” – számolt be a Fót és környéke Természet- és Állatvédő Egyesület a közösségi médiában.

Kiemelték, hogy vadászok segítségével sikerült a bajba jutott őzt megmenteni.

„Hamarosan még két vadász érkezett a területre. Ahogy odaértek óvatosan megközelítették az őzet. Egyikük biztosította a lábait és a hátsó részét, a másik pedig – szinte ráfeküdve, hogy ne sérüljön – megpróbálta lehúzni róla a vödröt. Szerencsére volt füle a műanyag vödörnek, így sikerült annyira megfogni, hogy az végül lecsússzon az állat fejéről” – idézték fel az eseménysort.

„Az őz egy szempillantás alatt felpattant, majd teljes erőből futni kezdett az erdő felé. Szabadon”

–írták.

A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy sajnos sokan hagynak szemetet a környéken. Ezt a vödröt is eldobhatta valaki, az esőzések után pedig víz gyűlt benne. Az őz inni próbálhatott, de beszorult, és nem tudta kiszabadítani magát.

„Ez a történet egy újabb figyelmeztetés, hogy milyen könnyen okozhatunk kárt a természetben – akár

egy eldobott, jelentéktelennek tűnő vödör is életeket veszélyeztethet”

– mutattak rá az állatvédők.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock