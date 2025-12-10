Szerda reggel 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. Balázs Péter tíz évig vezette a Szigligeti színházat, a társulat a közösségi oldalán számolt be a halálhírről.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a Szigligeti Színház. A társulat elmondása szerint Balázs Péter „2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát”.

„Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált”

– emelték ki.

Hozzátették. Balázs Péter olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.

„Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!”

– zárta bejegyzését a Szigligeti Színház.

Kiemelt kép: Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész egy 2024-es felvételen (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)