Célba érhet Orbán Viktor miniszterelnök terve – a 14. havi nyugdíjról ma dönt a parlament

A kormány már most megteheti a döntő lépést a 14. havi nyugdíj bevezetése felé: a parlament szerdán rendkívüli ülést tart, ahol többek között erről a juttatásról is döntés születhet. Ami októberben még pusztán politikai üzenetként jelent meg, néhány hét leforgása alatt konkrét törvényjavaslattá formálódott. Bár a gazdaság stagnál és a költségvetés mozgástere szűk, a kabinet mégis vállalná az újabb pluszhavi nyugdíj fokozatos bevezetését. Közeleg a választási év, és az első részlet éppen időben érkezhet a nyugdíjasokhoz. Orbán Viktor pedig ezzel elérheti azt, amit célként megfogalmazott.

„Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – írta Orbán Viktor még október közepén a közösségi médiában. Akkor ez még inkább csak üzenetnek tűnt, mára azonban közel került a megvalósuláshoz. Advent második hetében a parlament várhatóan elfogadja a javaslatot, a szavazás már szerdán megtörténhet. Ha átmegy, a magyar nyugdíjrendszer újabb elemmel bővül. Érdemes azonban felidézni, milyen folyamat vezetett idáig – írja az Index.

Hogyan jutottunk el odáig, hogy Magyarországon ismét pluszhavi juttatást kapjanak az idősek? Mi motiválhatta a kormány lépését, és milyen körülmények alakították a körülötte zajló vitát? – tette fel a kérdést a lap.

A 14. havi nyugdíj ötlete először Lázár János szavaiban jelent meg nyíltan. Október 14-én, egy kaposvári fórumon beszélt arról, hogyan látja a nyugdíjrendszer helyzetét, és ekkor hangzott el először konkrét ígéretként a pluszhavi juttatás.

Így formálódott meg a 14. havi nyugdíj terve

A miniszterelnök közösségi médiás bejegyzése után az Index megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot is, ahol akkor még csak annyit közöltek: foglalkoznak a 14. havi nyugdíj lehetőségével, de döntés még nincs. A november 12-i kormányülésen azonban megszületett a határozat: a kabinet bevezeti a 14. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor az ütemezést is ismertette –

jövő februárban a rendes havi ellátás mellett érkezik a 13. havi juttatás, valamint a 14. havi összeg egynegyede, vagyis egy heti nyugdíj.

A miniszterelnök szerint egy évvel később mindenki „megkapja a következőt, és így tovább”. Ezt az irányt Nagy Márton is említette az Indexnek egy november 11-i háttérbeszélgetésen. A parlament előtt lévő törvénymódosítás ugyanakkor visszafogottabb: mindössze a 14. havi nyugdíj 25 százalékának 2026-os kifizetését rögzíti, a további lépcsőket nem tartalmazza.

Már október 28-án is szóba került a pluszhavi juttatás. Akkor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek elmondta: a teljes 14. havi nyugdíj bevezetése nagyjából 8 százalékos emelést jelentene. Mivel a kormány minden évben az inflációhoz igazítja az ellátásokat, ez a plusz 8 százalék valódi, reálértékben is érzékelhető növekedést hozna. A miniszter azt is felidézte, hogy a miniszterelnök két–három–négy éves időtávot lát reálisnak a lépcsőzetes bevezetéshez. Hasonló megoldást alkalmaztak korábban a 13. havi nyugdíjnál is, amikor a baloldali kormány megszüntette, majd a polgári kabinet két év alatt visszaállította azt.

„Akkor először egy hét, majd további három hét formájában vezettük vissza, és így állt helyre az egyhavi juttatás. Most azonban óvatosabb lennék” – fogalmazott Nagy Márton. A költségvetési fegyelem miatt szerinte inkább két–hároméves bevezetési idő tűnik életszerűnek, de a végső döntés még nem született meg. A munka folyamatos.

A miniszter szerint Magyarország különleges helyzetben van: a költségvetés egyszerre tud adót csökkenteni, miközben a családoknak és a kkv-knak 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket kínál. Ehhez társulhatna a 14. havi nyugdíj, amely – ahogy fogalmazott – „hatalmas eredmény” lenne.

Mennyibe kerül mindez?

Az Index korábban már részletesen elemezte a kérdést, de érdemes ismét áttekinteni a legfontosabb számokat. A 2026-os költségvetés 7700 milliárd forintot irányoz elő nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az Indexnek úgy nyilatkozott: a pótlólagos idei emelés miatt ez az összeg valójában kissé magasabb lehet, de a számításokhoz maradjunk a tervezett értéknél.

Mivel februárban érkezik a 13. havi nyugdíj is, a teljes éves keretet 13 hónapra kell elosztani. Így egyhavi nyugdíjkiadás körülbelül 600 milliárd forint. Ebből adódik, hogy a parlament szerdán nagyjából 150 milliárd forintról dönt.

Ha a teljes 14. havi nyugdíj a GDP körülbelül 0,6 százalékát jelentené, akkor a jövő évre tervezett negyedhavi kifizetés ennek nagyjából a negyede, vagyis 0,15 százalék lesz.

A 14. havi nyugdíj teljes körű bevezetése jelenleg nem tűnik reálisnak: a magyar gazdaság stagnál, és úgy tűnik, ebben az állapotban is ragadt. A költségvetési fegyelem fenntartása így is komoly feladat, és az államadósság csökkentése sem halad stabil pályán. A teljes pluszhavi juttatás csak akkor lenne megvalósítható, ha a hiány jelentősen csökkenne, és a költségvetés valóban ki tudná termelni a többletkiadást.

A lépés – ha a parlament jóváhagyja – a belső fogyasztásra is hatással lesz. A magasabb nyugdíjak élénkítik a keresletet, a több pénz előbb-utóbb megjelenik a boltokban. Igaz, a nyitott magyar gazdaság miatt ennek csak egy része marad belföldön, de ez a rész is hozzájárulhat a GDP növekedéséhez, és adókon keresztül részben visszatérhet az államkasszába.

Gazdasági érv vagy politikai döntés?

Felmerül a kérdés: mennyiben indokolja a gazdaság a 14. havi nyugdíj bevezetését, és mennyiben inkább politikai döntésről van szó? A választási ciklusok sajátosságai és a nyugdíjas szavazók jelentős súlya miatt nehéz figyelmen kívül hagyni az utóbbi tényezőt. Ugyanakkor az is igaz, hogy sok idős ember kifejezetten alacsony ellátásból él – ennek pedig több, történetileg kialakult oka van.

Sokan aktív éveikben alacsony bérért dolgoztak, vagy csak részben voltak bejelentve. Mások régebben mentek nyugdíjba, így járandóságukat azóta kizárólag az inflációval emelték. Ezzel szemben a később nyugdíjba vonulók ellátása már az átlagbér-növekedést követte, ami az elmúlt 15 évben jóval gyorsabban emelkedett, mint a fogyasztói árak.

Ha a 14. havi nyugdíj hagyományos formájából indulunk ki – márpedig egyelőre az eddigi nyilatkozatok alapján ez tűnik valószínűnek –, akkor a rendszer logikája egyszerű: aki eddig magasabb ellátást kapott, most is nagyobb összegre számíthat. Ez a felosztó-kirovó rendszer természetes működéséből következik: a magasabb befizetés magasabb juttatással jár.

Ha viszont a bevezetés módja eltérne ettől, és az alacsonyabb nyugdíjak esetében nagyobb emelést kapnának az érintettek, akkor valóban célzott segítséget nyújtana a kormány a legkisebb jövedelmű időseknek.

Ugyanakkor ezzel könnyen sérülhet azok igazságérzete, akik korábban magasabb járulékot fizettek, és úgy érezhetik: méltánytalanul kerülnek hátrányba. A kérdés tehát sokkal összetettebb annál, mint hogy egyszerűen „gazdasági” vagy „politikai” döntésként címkézzük.

Ehhez kapcsolódik az a probléma is, amelyről gyakran esik szó: az elöregedő társadalom hosszú távon komoly terhet ró a nyugdíjrendszerre. A kézenfekvő megoldás papíron egyszerű – a nyugdíjkorhatár emelése –, csakhogy ennek nagyon is határai vannak, és társadalmi elfogadottsága korlátozott.

Léteznek persze olyan eszközök, amelyek célzottan, a költségvetést kevésbé terhelve segíthetnének a legkiszolgáltatottabb nyugdíjasoknak. Ilyen például a differenciált nyugdíjemelés, különféle szociális kiegészítések bevezetése vagy az indexálási szabályok átalakítása. Mindegyiknek megvan a maga előnye, de a hátránya is. A differenciált emelés – amelyet több ellenzéki párt is javasol – óhatatlanul magában hordozza a „büntetés” érzetét azok számára, akik egy kicsivel magasabb nyugdíjat kapnak, és korábban magasabb járulékot fizettek. Ráadásul az alacsony járulékfizetésből eredő nagyon kis ellátásokat ez sem tudná alapjaiban orvosolni: még egy 10 százalékos emelés sem jelentene áttörést.

A probléma ráadásul újra és újra előbukkan. Elég azokra gondolni, akik katásként dolgoztak: a rendkívül alacsony járulékalap miatt nekik a jövőben várhatóan nagyon alacsony nyugdíjuk lesz. Az indexálás reformja szintén jogos felvetés: nagyobb hangsúlyt kaphatna benne a béremelkedés vagy a gazdasági növekedés. Csakhogy ez komoly költségvetési teherrel járna, és újra előtérbe hozná a rendszer hosszú távú fenntarthatóságának kérdését.

Papíron így néz ki a pluszhavi juttatás

Az Index korábban részletesen bemutatta a jogi hátteret is. A törvényjavaslat szerint a nyugdíjasok februárban a 13. havi nyugdíj mellett egy 14. havit is kapnak, amely a nyugellátás 25 százalékának felel meg. Számításaink alapján a 13. havi átlagnyugdíj 259 ezer, a mediánnyugdíj pedig 228 ezer forint körül alakulhat. Ennek megfelelően a 14. havi nyugdíj várható összege átlagosan mintegy 65 ezer, a medián esetében 57 ezer forint lehet.

A kormány november 17-én nyújtotta be a parlamentnek Az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló indítványt. A Semjén Zsolt által beterjesztett javaslat kimondja:

„2026-tól a nyugdíjasok minden évben – a tizenharmadik havi nyugdíjon felül – tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. A juttatás bevezetése fokozatosan történik. A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát.”

A szöveg tehát rögzíti a negyedhavi kifizetést, és keretet ad a fokozatos bevezetésnek is – legalábbis elvben, 2030-as céldátummal. Ami a jogosultságot illeti: a 13. és 14. havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév februárjában

öregségi nyugdíjban,

szövetkezeti járadékban,

vagy hozzátartozói nyugellátásban

részesült. Vagyis mindkét juttatásra az jogosult, aki 2025. december 31-én már nyugdíjas, és akinek a nyugdíját a következő év februárjában is folyósítják. Ha valaki több ellátást kap, akkor ellátásonként külön kell vizsgálni a jogosultságot.

Fontos azonban megjegyezni: a 14. havi nyugdíj további ütemezéséről maga a törvényszöveg nem rendelkezik. A fokozatosságot csak a preambulum, illetve a jogszabályhoz fűzött – jogi kötőerővel nem bíró – általános indoklás említi. Eszerint 2030-ig kellene elérnie a teljes, egyhavi összegnek megfelelő szintet. Ugyanakkor a tervezett évi 25 százalékos ütemezés alapján valójában már 2029-ben elérné a rendszer a 100 százalékot.

A KSH szerint jelenleg mintegy 2,3 millióan kapnak valamilyen nyugellátást Magyarországon. A mostani átlagnyugdíj 250 ezer forint, a medián 220 ezer. A novemberi átlagnyugdíj januárban 3,6 százalékkal, nagyjából 259 ezer forintra nő. Így egy átlagnyugdíjas a havi ellátáson felül összességében körülbelül 324 ezer forint pluszjuttatásra számíthat. A januárra várhatóan 228 ezer forintos mediánnyugdíj mellé pedig mintegy 285 ezer forint többlet érkezhet.

A parlament szerdai döntése tehát nem csupán egy újabb szociálpolitikai intézkedésről szól, hanem arról is, hogy a választási hangulat egyértelműen megjelent a törvényhozás munkájában. A 14. havi nyugdíj ötlete néhány hónap alatt jutott el a belengetett politikai ígérettől a kész javaslatig – és már csak egy szavazás választja el a megvalósulástól.

A gazdasági fenntarthatóság kérdései, a rendszer igazságosságával kapcsolatos dilemmák és a társadalmi viták továbbra is velünk maradnak. A politikai üzenet azonban így is világos: a kampány küszöbén a 14. havi nyugdíj is bekopogtat az ajtókon. És valljuk be, ez a kopogtatás sokak számára jóval kellemesebb lesz, mint egy újabb Nemzeti Konzultáció a postaládában.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)