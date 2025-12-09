Tömeges rosszullét egy nagykanizsai iskolában: csaknem 40 embert vittek kórházba

Győrfi Pál elmondta: a tömegesen előforduló tünetek miatt 14 mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre; 37 gyereket és két felnőttet vittek megfigyelésre kórházba.
A nagykanizsai kórházba 17 gyerek és a két felnőtt került, további húsz tanulót pedig a zalaegerszegi kórházba vittek, az utóbbi esetben a Volánbusztól kért autóbusszal, mentőautó kíséretében szállították a gyerekeket.
A szóvivő hozzátette, a kórházba került gyerekek és felnőttek tünetei később enyhültek.
Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta: a katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni. Az iskola teljes területét átvizsgálták és méréseket végeztek, továbbá az épületet átszellőztették, de egyéb beavatkozásra nem volt szükség.
Kiemelt kép: MTI/Vajda János